نجاحات نوعية للهيئة العربية للمسرح في «مهرجان بنغازي»

المصدر: دبي ــ البيان

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حققت الهيئة العربية للمسرح خلال مشاركتها في مهرجان بنغازي للفنون المسرحية نجاحات نوعية، حيث نظمت العديد من الفعاليات ومنها 3 ورش تدريب شارك بها 38 متدرباً مسرحياً من كافة مدن ليبيا.

وقدم الكاتب التونسي بوكثير دومة الورشة الأولى «الدراماتورجيا»، أما ورشة فن التمثيل قدمها الممثل التونسي عاصم بالتهامي، والورشة الثالثة في السينوغرافيا وقدمها العراقي د. علي السوداني. ورسمت الورش إشارات مضيئة على درب استعادة المسرح الليبي لعافيته، وقرب عودته ليلعب دوره المأمول في المشهد المسرحي العربي.

وقال علي الفلاح عضو مجلس الأمناء الذي تسلم درع تكريم الهيئة بختام المهرجان، بأن الهيئة تسعى دائماً لنشر الثقافة والمعرفة المسرحية في أرجاء الوطن العربي، ودعمها للمهرجان بثلاث ورش مسرحية، كان له الأثر الكبير في جعل المهرجان عرساً للمعرفة والعلم.

من جانبه قال إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: كنا وما زلنا، وسنبقى مع المسرحيين في ليبيا في برامجهم وخطواتهم الباعثة للحياة والأمل، لأننا نؤمن بأن المسرح يظل إشارة للحياة وبشارة للأمل، والهيئة العربية للمسرح وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحرص وتعمل على رفع لواء المسرح، دون أي حساب سوى إعلاء قيم الحق والجمال، ونحن ماضون بإذن الله نحو تعميق هذا المسار وتجذيره، فالمسرح مسؤوليتنا جميعاً.