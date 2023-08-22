«الراكون».. مفاجآت وإثارة وتشويق

المصدر: القاهرة ـ البيان

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رغم أن الوقت مازال مبكراً على شهر رمضان 2024؛ إلا أن عدداً من النجوم حجزوا أماكنهم مبكراً، ضامنين المشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل.

ومن بين هؤلاء النجوم، الفنان يوسف الشريف الذي شوق جمهوره لمسلسله الجديد «الراكون» قبل عدة أسابيع، من خلال نشره لبوستر ترويجي للعمل عبر حسابه على «انستغرام»، وظهر خلاله وهو يخفي وجهه بيده، وحوله زجاج مكسور، وسط تفاعل كبير من الجمهور متشوقين لمعرفة التفاصيل الكاملة للعمل.

وتساءل الجمهور خلال الفترة الماضية عن قصة العمل وأحداثه، خاصة وأنه يمثل العودة للشريف بعد غياب عامين عن الدراما، حتى خرج أخيراً مخرج العمل ماندو العدل، ليتحدث لأول مرة عن تفاصيل تعاونه مع الفنان يوسف الشريف في مسلسله الذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وحول العمل، قال العدل إن «الراكون» مسلسل اجتماعي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، وسيضم مفاجآت عديدة للجمهور وقت عرضه.. لافتاً، في تصريحات تليفزيونية له أن مثل هذه العوامل دائماً يحبها الجمهور في أعمال يوسف الشريف.

وأعرب ماندو العدل الذي يعمل مع الشريف في أول تعاون بينهما، عن سعادته بخوض هذه التجربة، معرباً عن تحمسه الشديد لإخراج العمل في أحسن صورة.

وكان آخر ظهور درامي ليوسف الشريف رمضان 2021، من خلال مسلسل «كوفيد 25»، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإخراج أحمد نادر جلال.

أما سينمائياً، فغاب الشريف عن الوقوف أمام الكاميرا منذ 2018، حيث كان آخر عمل له بعنوان «بني آدم»، وشارك في بطولته دينا الشربيني وهنا الزاهد ومحمود الجندي وأحمد رزق، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر.