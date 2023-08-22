«دبي الوطني» يكثف تحضيراته لـ «مسرح الشباب»

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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مع بدء العد التنازلي لافتتاح مهرجان دبي لمسرح الشباب في أكتوبر المقبل، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» يعكف مسرح دبي الوطني بحضور فريق عمل مسرحية «أيام الضجيج»على تنظيم بروفات وجلسات عمل مكثفة، إذ من المتوقع أن تكون المسرحية من أبرز عروض دورة المهرجان الجديدة وهي من تأليف الكاتب الشاب عبدالله المهيري، وإخراج طلال البلوشي، وتعكس واقع الشباب في المجتمع في سياق درامي معاصر.

وأكدت الأديبة والكاتبة الهنوف محمد التي تشغل منصب أمينة السر بمسرح دبي الوطني أن مسرحية «أيام الضجيج» تمثل مشاركتنا ضمن فعاليات برنامج مهرجان دبي لمسرح الشباب وضمن عروضه الأساسية المنافسة في جوائز المهرجان في شهر أكتوبر المقبل في مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي.

وتابعت: يعد المهرجان من أهم الفعاليات المسرحية المحلية التي تترجم رسالتنا الهادفة إلى جعل الفن والثقافة في متناول الجميع والارتقاء بمستوى تذوق الجمهور للفن وذلك عبر هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» التي تسعى دائماً إلى تطوير المهرجان وتجديده على مستوى كل عناصر العمل المسرحي ما يسهم في ضخ دماء جديدة في الحركة المسرحية المحلية والعربية، ويعكس إبداع المواهب الشابة.

متغيرات السينوغرافيا

وأكد الفنان الإماراتي عبدالله الطويل المسؤول عن العمليات الفنية والإنتاجية للعرض المسرحي «أيام الضجيج» أن مسرح دبي الوطني متحمس جداً لإبراز حضوره المتميز كونه ثقلاً مسرحياً متميزاً منذ بدايات عروضه المسرحية ومشاركاته الفعالة محلياً وعربياً، ولذلك لدينا خطط إنتاجية واضحة، تصب في مصلحة العمل المسرحي «أيام الضجيج» وتتوافق مع رؤية مؤلف ومخرج العمل، اللذين يعقدان بشكل يومي بروفات مكثفة لمراجعة النصوص وأداء الممثلين وكذلك التأكد من معطيات العرض وفي مقدمتها «متغيرات السينوغرافيا» كونها انعكاساً للمحتوى.

وعن الرؤية الإخراجية في نص «أيام الضجيج» يقول المخرج طلال البلوشي: نص العمل نص معاصر بالدرجة الأولى ويعكس واقعاً مجتمعياً ولذلك يتطلب بناء رؤية إخراجية كما يفرض العرض استخدام مفردات ذات إيقاع معاصر من وحي حياة الشباب اليوم بحيث تتشكل سينوغرافيا فضاء الطقس المسرحي البصري الذي نعمل على إنجاز عناصره كافة المتوافقة مع طبيعة وخصوصية النص لتصبح سرديات متصاعدة الأحداث متكاملة مع حركة الممثلين وأدائهم لتنتج معنى جمالياً وفكرياً يصل للمتلقي بكل سهولة.

وعن فكرة العمل يقول المؤلف الكاتب عبدالله المهيري: إن نص «أيام الضجيج» مستوحى من الحياه المعاصرة في المجتمع، ويحمل الكثير من الإيجابيات ويعكس قضايا اجتماعية، ولذلك تم اعتماد «أيام الضجيج» عنواناً عريضاً للمسرحية التي تقترب في ملامحها وسرديتاها من حياه الشباب والمتغيرات التي طرأت على ممارساتهم اليومية.

ويتابع: أسعى من النص إلى التعبير عن طموحات وأحلام الشباب بعرض المسرحية في مهرجان دبي لمسرح الشباب، الذي يستقطب المبدعين من مختلف الجنسيات، واستطاع أن يفجر طاقة المسرح الشاب سواء على مستوى كتابة النصوص أو التمثيل أو الإخراج.