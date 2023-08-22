أنفاق دبي.. روائع هندسية ولمسات فنية

المصدر: دبي – فادية هاني

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تمتاز دبي بشوارعها العامرة الجميلة، التي تعدّ من الأفضل على مستوى العالم، وتعرف الإمارة بأنفاقها المتميزة من نواحي التصميم والأداء أيضاً، فقد تم إنشاؤها لتحسين حركة المرور، ولتوفر وسيلة نقل ذات جدوى وسريعة لمستخدمي الطرق كافة، كما أنها تحمل على جدرانها لوحات فنية، تبهج النفوس وتنعش الخيال وتثري مشهد الإمارة الإبداعي، إذ تضفي لمسة جمالية على الأماكن العامة.

إبداعات متفردة

ولكل نفق في دبي جدارياته التي تحمل إبداعات متفردة توثق ملامح جمال الإمارة، فقد روعي عند إنشاء هذه الأنفاق اختيار تصاميم تجميلية خاصة، بعضها مستوحاة من تفصيلات الموروث الشعبي والتراثي للإمارة، وأخرى جاءت لتوثق معالم دبي، وثالثة خصصت للحرف العربي، وغيرها.

معابر للجمال

في دبي، هناك العديد من الأنفاق تختلف في طولها ومساحاتها، وحتى أعماقها، ولكنها تشترك في ما بينها بكونها تمثل معابر للجمال وموطناً للإبداع، وما تمثله من حلقات وصل بين جسور دبي العالية وشوارعها الواسعة ومناطقها، ومن بين تلك الأنفاق، نفق الشندغة، وهو يعد الأهم والأقدم بين أنفاق دبي، فأنشئ في سبعينيات القرن الماضي، ليكون معبراً رئيساً للمركبات، يربط بين بر دبي وديرة، ونفق المطار الذي يقع جزء منه تحت مطار دبي، ويعد واحداً من أكثر معالم بنية دبي التحتية جمالاً وإبهاراً، وغيرها الكثير من الأنفاق التي تعكس روعة تفرد الإمارة.

مبادرات نوعية

وعن جمال أنفاق دبي أشار خليل عبدالواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة»، إلى أهمية المبادرات النوعية المتعلقة بالجمال والتي تقوم بها مؤسسات خدمية غير تلك المتخصصة في الفن والثقافة، إذ تمكنت من إضافة لمسات فنية إلى جدران الأنفاق ما أضفى الكثير من الحيوية والتميز على المشهد الإبداعي للإمارة.

حيوية وطاقة

وتابع: تمتاز الأنفاق في دبي بروعة تصاميمها وجمال لوحاتها ما يمنح السائقين حيوية وطاقة إيجابية. وأضاف: هذه المبادرات تزيد من جمال المرافق العامة وتبرز روعة وتفرد دبي، كما تعكس جمال المدينة وما تحتضنه من معالم فريدة، إذ تجسد بعض اللوحات معالم الإمارة، كما يروي بعضها الآخر تراث الإمارة وتاريخها العريق.