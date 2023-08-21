جوجل تفاوض لاستخدام أصوات المطربين في أغاني الذكاء الاصطناعي

المصدر: نيويورك ـــ د ب أ

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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل تتفاوض مع شركة الموسيقى يونيفرسال ميوزيك في شأن اتفاق ترخيص يمكن أن يتيح استخدام أصوات المطربين الذين تمتلك يونيفرسال ميوزيك حقوق توزيع أعمالهم في إنتاج أغنيات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتأتي أنباء هذه المحادثات في الوقت الذي تتزايد المخاوف مما يسمى «التزييف العميق» للأصوات ومواد الفيديو الذي يتيح استنساخ أصوات هؤلاء المطربين واستخدامها من دون معرفتهم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خداع وتضليل المستمعين غير المنتبهين.

كما تأتي أنباء هذه المحادثات في أعقاب الانتشار الهائل للتسجيل الصوتي «دريك المزيف» باستخدام الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من العام الحالي، إذ تم استخدام إنسان آلي لتقليد صوت نجم موسيقى هيب هوب الكندي الشهير دريك.

وانتقدت شركة يونيفرسال التي تمتلك حقوق استغلال أغنيات دريك بين نجوم آخرين، والتي تعدها مجلة رولينج ستون أكبر شركة موسيقى في العالم طرح هذا التسجيل الصوتي المزيف قبل حذفه من منصة بث الموسيقى سبوتيفاي وموقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل.

وقالت يونيفرسال لمجلة رولينج ستون في ذلك الوقت إن الذكاء الاصطناعي يطرح «سؤالاً كبيراً عن جانب التاريخ الذي سينحاز إليه كل العاملين في صناعة الموسيقى، وهل سيكون جانب الفنانين والجمهور والإبداع الإنساني، أم جانب التزييف العميق والاحتيال وحرمان الفنانين حقوقهم المشروعة» في العوائد المالية لمواهبهم؟

وبعد أسبوع من بث تسجيل «دريك المزيف» المثير للجدل، تعهدت نجم بوب جرايمز بالحصول على 50% من حقوق بث أي أغنية ناجحة تم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي بصوتها.