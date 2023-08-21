«غرف المتاهة» في دبي.. متعة حل الألغاز

المصدر: دبي – نهى حوّا

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يقدم مركز غرف المتاهة في دبي (إسكايب هنت) الوجهة الجديدة المقامة داخل «غاليريا مول» بشارع الوصل فرصة للاستمتاع بأجواء منعشة وخوض تجربة مسلية وممتعة، وذلك عن طريق ممارسة ألعاب تختبر المهارات وتتحدى القدرات الذهنية.

ويأخذ مركز غرف المتاهة في دبي الزوار في مغامرات جديدة مستوحاة من رواية «أليس في بلاد العجائب» وعالمها الخيالي للمؤلف وعالم الرياضيات الإنجليزي لويس كارول، وذلك عن طريق «غرفة هروب» تتيح للفضوليين مرافقة أليس والدخول من داخل حفرة الأرنب إلى غرفة ذات طابع أقرب إلى «بلاد من الألغاز والأحجية».

ألعاب

وتضم غرف المتاهة ألعاباً مشوقة ومسلية تختبر مهارات الشباب والأطفال وتدعوهم للاستمتاع في رحلة بحثاً عن حلول لألغاز تصادفهم على الطريق.

وتتيح الغرف للاعبين البقاء داخلها 60 دقيقة لحل تلك الألغاز، وإلا صرخت «ملكة القلوب» ذات المزاج السيئ في وجههم، تماماً كما يحدث في الرواية في كل مرة تشعر بالغضب، فتصدر حكمها الصارم.

وأثناء رحلة الـ 60 دقيقة، يواجه اللاعبون مجموعة من الألغاز المثيرة، والمصممة لاختبار مهاراتهم وتحدي ذكائهم، ويتعين عليهم العمل معاً على حل الألغاز في غضون 60 دقيقة.