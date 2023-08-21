علياء بنت سلطان الجوكر.. رونق الحداثة مع أصالة الهوية

ت + ت - الحجم الطبيعي

منذ سنوات طفولتها الأولى في دبي، والتصوير هوايتها الأبرز، وبخاصة تصوير الواقع الذي يعكس حقيقة ومشاعر الناس في بيوتهم وفي الطرقات وفي الأماكن العامة.

وتميلُ علياء بنت سلطان الجوكر لتكون حقيقيةً أصيلةً في التعامل مع أعمالها الفنية، ولا تؤمن بوجود تناقضٍ بين الإبداع والإرث الإماراتي، بل تعتقد بأن الإرث الأصيل يُغذِّي قدرتها الإبداعية، وتعده من أهم مصادر إلهامها. أما بخصوص بصمتها الفنية الفارقة، فهي أسلوبها الفريد الذي يُعيدُ ابتكار التقاليد وتقديمها بطريقةٍ عصريّة، وهذا ما تفجَّرَ إبداعاً في معرضها في النسخة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر».

سلسلةٌ من الصور تحت عنوان «هويتنا التي نفتخر بها بين الحداثة والتقاليد» جَذَبَت القاصي والداني حاصدةً رواجاً ونجاحاً وانتشاراً كبيراً في وسائط التواصل الاجتماعي، وبين مجتمعات المصورين والمهتمين بالأبعاد الثقافية للفنون البصرية.

ونشاهدُ في السلسلة صوراً لامرأةٍ كبيرة بالسن وهي ترتدي حذاءً رياضياً وساعةً رقمية ثم تستخدم الحاسوب المحمول وتُمسك بمضرب «بادل»، وصولاً للصورة التي تظهر فيها المواطنة الإماراتية «خصيبة علي الدهماني» مرتديةً برقعاً ذهبياً وفستاناً تقليدياً أخضر، حاملةً لافتةً كرتونية كُتب عليها «وصلنا المريخ»، تزامناً مع وصول مسبار الأمل إلى الكوكب الأحمر، في فبراير من سنة 2021.

وقد عبَّرت علياء في حديثها مع CNN بالعربية، عن سعادتها بالتفاعلات الإيجابية للجمهور مع مقتنيات معرضها، وخاصةً أن مصوراً عالمياً اختار اقتناء إحدى صورها لتزيين منزله في هولندا. وتقول علياء: تبقى الصورة الأداة التوضيحية والتوثيقية للرسائل القوية وذات الأثر.. أطمحُ عبر الصورة إلى أن تكون هنالك رسالة وهدف وفكرة ولو كانت بسيطة ولكن لها أثر كبير.

فلاش

كيف تكونُ أعمالكَ مرآة إيجابية لمجتمعك.. هنا يَكمُنُ الإبداع

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae