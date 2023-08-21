«تشارلي» تفتتح «القاهرة الدولي للمسرح» سبتمبر المقبل

المصدر: القاهرة- البيان

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تنطلق فعاليات الدورة 30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الأول من سبتمبر المقبل وتستمر حتى الثامن من الشهر ذاته، وذلك بمشاركة 8 عروض عربية تم اختيارها من أصل 87 عرضاً عربياً تقدموا بطلبات للمشاركة في المهرجان.

ويبدأ المهرجان فعالياته بحفل افتتاح تحضره كوكبة من نجوم الفن والمسرح، فيما وقع اختيار اللجنة العليا للمهرجان على مسرحية «تشارلي» لتكون عرض افتتاح المهرجان، والمسرحية من تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج أحمد البوهي.

وعرض «تشارلي» يدور عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم وهو تشارلي شابلن، والذي يجسد شخصيته الفنان محمد فهيم، كما يشارك بالمسرحية نحو خمسين فناناً من الممثلين الشباب والراقصين.