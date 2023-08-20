«أزاهير تتراقص» في النادي العربي

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أول من أمس أمسية شعرية بعنوان «أزاهير تتراقص» استضاف فيها الشاعرين أبوبكر الجنيد ومازن العليوي، وقدمها الإعلامي محمد سليمان.

في تقديمه للأمسية أشاد محمد سليمان بالنشاط الثقافي المتواصل بشكل دائم في الشارقة الذي يفتح الباب أمام الأدباء والشعراء لإبراز مواهبهم وإسعاد محبي الأدب بإبداعاتهم.

استهل القراءة في الأمسية الشاعر السوري مازن العليوي، فأظهر تمكنه من أدواته وقدرته على تأليف الصور الشعرية كيف يشاء، ودون أن يفقد الرؤية الكلية لقصيدته، ويستعين كثيراً بالتكرار لخلق إيقاع يرفد إيقاع الوزن في قصيدته.

أما الشاعر السوداني أبوبكر الجنيد، فأظهر في قراءته قدرة على الانسيابية والاسترسال الشعري، ويبني رؤيته من الشعرية من تأليف الصور واختراع المجازات، ويتكئ كثيراً على السرد الشاعري ليصنع منه معادلاً لتجربته الذاتية.