«موت جماعي» للأشجار يغلق معرضاً فنياً في نيويورك

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة «فورشو» في نيويورك إغلاق معرض الفنانة اليابانية يوكو أونو، الذي يقام بعنوان «الخروج»، وذلك على إثر موت كل الأشجار، التي يتألف منها العمل.

التركيب الفني هو عبارة عن مشتل داخلي من أشجار «القرانيا»، وأشجار دائمة الخضرة، مزروعة في توابيت خشبية.

وقالت المؤسسة في بيان: «إن تركيب يوكو أونو المورق يهدف إلى استحضار روح الأمل والانبعاث من جديد، في مواجهة الأحداث العالمية المرعبة، والكوارث الطبيعية».

وتوفر الأشجار المزهرة ذات الرائحة الطيبة، جنباً إلى جنب مع الموسيقى التصويرية المبهجة لأغاني العصافي المرافقة للمعرض، تجارب حسّية للأمل في التجديد، وتذكّرنا بعلاقة البشر بالأرض، في صيف تشوبه الكوارث المناخية، والتحوّلات البيئية، التي تنذر بالأسوأ.

في وقت سابق من هذا الأسبوع وجد زوار مؤسسة «فورشو» مدخل المعرض محجوباً بألواح، لكن لا توجد لافتات تشير إلى الإغلاق، وعند سؤالهم عن السبب اعتذر موظف الاستقبال بالمؤسسة موضحاً أنه «ولسوء الحظ، ماتت جميع الأشجار»، موضحاً: «لقد جرّبنا كل ما في وسعنا ولم نفلح، ثم عرضنا بدلاً منها صوراً للعمل».

وكان قد تم افتتاح العمل التركيبي في أبريل الماضي كونه جزءاً رئيسياً من معرض «احتضان العالم من الداخل»، بمشاركة ثلاثة فنانين هم، مايلز غرينبيرغ، ولويز بورغوا، ويوكو أونو.

وكان قد تم تقديم «الخروج» من قبل المؤسسة في أماكن أخرى، من بينها بكين، ومركز الفن المعاصر في فيلنيوس، ليتوانيا، وفي مشاريع «ديتش» عام 1998، من دون أي مشكلات.