مهرجانات الموسيقى بدبي.. أجواء احتفالية وتجارب فريدة

المصدر: دبي - نهى حوّا

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تستضيف دبي في الأشهر المقبلة عدداً من المهرجانات الموسيقية، التي من المرتقب أن تقدم لجمهور المدينة تجارب فريدة ممتعة وأجواء احتفالية بصحبة عدد من العازفين والمغنين ومنسقي الأغاني المشهورين من مختلف أنحاء العالم.

وتنتظر المدينة في 11 نوفمبر وصول مهرجان موسيقي ضخم يأخذ من أساليب الكرنفال، في موجة جديدة تطال المشهد الموسيقي في المدينة. مهرجان «كرنفال الفراشات» الموسيقي سيقام في الهواء الطلق في مسرح مدينة دبي للإعلام من الثانية ظهراً وحتى منتصف الليل، وهو يعد مفهوماً جديداً في دبي، وفق ما تؤكده مجلة «تايم أوت»، إذ على عكس أي شيء تمت مشاهدته على مدار السنوات الأخيرة في المدينة، سيجمع بين أنواع عدة من الموسيقى، مع أكثر من 30 فناناً ومنسقي أغانٍ في القائمة، سيحتفلون بالمشهد الموسيقي المتنوع للمدينة.

وإلى جانب الموسيقى، ستكون هناك أجواء احتفالية مع راقصين وعازفي طبول وحركات بهلوانية ما سيضفي أجواء احتفالية من الإبهار والمرح. أضف إلى ذلك، سيضم الحدث العديد من شاحنات الطعام والأكشاك المقامة في الأنحاء.

أما موسيقى المهرجان، فيقدمها نادي التكنو «بي 018» مع موسيقى إفريقية لفرقة «هاوس أوف يانوس» وفنان الهيب هوب الأمريكي رامباج الذي سبق أن أدى في كرنفال «نوتينغ هيل» في لندن.

وإلى جانب هذا المهرجان، ينتظر عشاق الموسيقى في المدينة «مهرجان ايبيزا بيتش دبي» 30 سبتمبر المقبل على رمال شاطئ سول، حيث من المرتقب الاستماع إلى إنتاج موسيقي عالي المستوى مع منسقي موسيقى دوليين، ومن أبرزهم «دي جي» البرازيلي موتشاك.

كما يقام من 13 وحتى 15 أكتوبر، حفل لشركة التسجيل «ديفكتد ريكوردز» في ثلاثة مواقع مختلفة في أنحاء المدينة مع مجموعة فنانين، ومن بينهم الفرقة الموسيقية الريفية «دنمور بروذرز» وثنائي الموسيقي الإلكترونية «غروف أرمادا» ومنسقة الأغاني والمنتجة الموسيقية البريطانية «هانا وانتس» ومنسق الأغاني ومنتج الأسطوانات الأمريكي الفائز بجائزة غرامي «روجر سانشيز» وغيرهم الكثير كما سيؤدي موسيقيون مثل «أليكس ميلز»، والثنائي «كاتز أند دوغز» و«سيريتا».

وفي 16 ديسمبر، ستأتي فرقة «ايبيزا اوركسترا اكسبريس» المتنقلة إلى دبي لمهرجان ضخم على الشاطئ لم يحدد بعد، والفرقة تتألف من 26 قطعة موسيقية وتؤدي أناشيد ايبيزا الكلاسيكية، مع عازفين ومنسقي أغاني «دي جي» لإحياء أجواء احتفالية.