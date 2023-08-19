رحيل عالم الاجتماع الأمريكي هاورد بيكر

المصدر: واشنطن - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي الأمريكي هاورد بيكر، المتخصص في علم الاجتماع الحديث، المعروف بتحليله المبتكر في شأن الانحراف، عن 95 عاماً، على ما أعلنت زوجته أول من أمس. وقالت المصورة ديان هاغامان: «توفي هاورد في 16 أغسطس الجاري داخل منزله في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا».

وفي عمله الأكثر شهرة «آوتسايدرز» (1963)، أعاد هاورد تعريف الانحراف كنتيجة للتفاعلات الاجتماعية، إذ ليست أفعال الفرد بحد ذاتها ما تصنّفه على أنه عاصٍ بل نظرة الآخرين.

وكان هاورد بيكر موسيقياً أيضاً. وقال لصحيفة «نيويوركر» في حديث يعود إلى العام 2015، «لا طالما أردت أن أصبح عازف بيانو».

وأدرك بيكر الذي أكمل دراسته في شيكاغو، أنه يستطيع في الوقت نفسه العمل كباحث والتزام المجال الموسيقي. وكانت نوادي الجاز مجال دراسته الأول.

ومع أنه كان أستاذاً في جامعة نورث وسترن الشهيرة قرب شيكاغو، فإن أعماله كانت تحظى باهتمام تحديداً في فرنسا التي كان يزورها باستمرار خلال مراحل حياته الأخيرة.