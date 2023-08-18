المجمع الثقافي أبوظبي.. عروض فنية متميزة حتى نهاية العام

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، عن برنامج حافل بالعروض الموسيقية والمسرحية والفنون الأدائية المتنوعة خلال الأشهر المتبقية من هذا العام.

يستهل الموسم أنشطته بمسرحية «ميادير» لمسرح أم القيوين الوطني والتي تحكي قصة مجموعة من الأصدقاء نشؤوا معاً في حي واحد، وبعد سنوات من القطيعة، يجتمع شمل الأصدقاء في رحلة على مركب ليستعيدوا ذكرياتهم القديمة ويصلوا ما انقطع بينهم من علاقات الصداقة. المسرحية من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج حسن رجب، وستعرض 8 سبتمبر المقبل.

وفي 16 من الشهر ذاته، ستقدم الفنانة بويكا مزيجاً ساحراً من موسيقى الفلامنكو والكوبلا الإسبانية والجاز والسول في العرض الأول لها في دول الخليج العربي. في «أمسية للروح»، تقدم المغنية موسيقاها المفعمة بإيقاعات موسيقى الغجر الذين نشأت بينهم في مايوركا في إسبانيا.

يُقدم عرض «سندريلا - باليه للأطفال» 20 و21 أكتوبر المقبل. وقام الملحن الأسطوري سيرجي بروكوفييف بوضع ألحان العرض، وقام مصمم الرقصات الشهير فيكتور سميرنوف - جولوفانوف بتصميم الرقصات الأصلية لباليه كلاسيكي. وستحظى «سندريلا - باليه للأطفال» لفرقة باليه موسكو الشهيرة، بإعجاب الأطفال والكبار على حدٍ سواء.