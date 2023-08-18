«فنون في دائرة الضوء».. فعاليات تحتفي بنخبة من المواهب

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي انطلاق فعاليات موسمه التاسع تحت شعار «فنون في دائرة الضوء»، الذي يتضمن عروضاً وجلسات حوارية وورش عمل بمشاركة نخبة من المواهب العالمية والمحلية.

استدامة

وتهدف الفعالية إلى دعوة الجماهير لخوض تجربة جديدة واستثنائية، حيث ينسجم عدد من العروض مع جهود الاستدامة لجامعة نيويورك أبوظبي في إطار استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ «كوب 28»، بينما تعكس العروض الأخرى التزام مركز الفنون المستمر بدعم مبدأ الشمولية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيل براجين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «يواصل مركز الفنون منذ تسع سنوات التزامه بتوفير منصة للجمهور لاستكشاف مختلف التخصصات والفنانين والأعمال غير المألوفة، ما يتيح لهم تجارب مليئة بالإلهام والتحفيز والتأمل والتسلية.

وبالتزامن مع إعلان الإمارات 2023 عاماً للاستدامة، حرصنا على المساهمة في المناقشات حول التغير المناخي والبيئة من خلال تقديم طروحات مبتكرة على مستوى الجامعة والدولة، حيث نأمل الوصول إلى مناقشات ملهمة تربط بين العديد من القضايا وتركز على مناقشة الفنون بوصفها من أهم القضايا العالمية».