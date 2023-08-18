لجنة عليا لمعرض القاهرة للكتاب

المصدر: القاهرة - البيان

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أعلنت وزارة الثقافة المصرية استعدادها لانطلاق الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يناير المقبل.

وأصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قراراً بتشكيل اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة، على أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للمعرض في تشكيلها الجديد خلال الفترة المقبلة عدداً من الاجتماعات المتتالية للتجهيز للدورة المقبلة للمعرض، التي تحل النرويج عليها ضيف الشرف.

وتضم اللجنة في عضويتها الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والكاتب الصحافي أحمد الجمال، والشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة سابقاً، والجراح العالمي د. جمال مصطفى السعيد، ود. جيهان زكي أستاذ الحضارة المصرية عضو مجلس النواب، والمترجم د. حسام نايل أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، ود. درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق، ود. ريم بسيوني الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، ود. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والكاتب الصحافي طارق رضوان رئيس تحرير جريدة القاهرة، ود. علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، ود. محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ود. صابر عرب ووزير الثقافة الأسبق.