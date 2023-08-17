منطقة القوز الإبداعية.. مَواطن الإبداع والنجاح

المصدر: البيان

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كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن تحقيق منطقة القوز الإبداعية نجاحات وإنجازات لافتة تعكس أهمية المنطقة وحيويتها، وذلك عبر مجموعة المبادرات والفعاليات التي نظمتها "دبي للثقافة" دعماً للمبدعين، وتوفير كافة المتطلبات التي تُمكنهم من التعبير عن أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، ما يساهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وشهدت منطقة القوز الإبداعية إطلاق 15 مبادرة نوعية، وتنظيم 45 فعالية، شملت 30 ورشة عمل، و6 جلسات حوارية ونقاشية بالإضافة إلى 4 عروض أدائية وسينمائية، في أكثر من 25 موقعاً ضمن المنطقة التي استقطبت فعالياتها حوالي 3000 مبدع ورائد أعمال وفنان، كما شهدت أيضاً تنظيم 3 معارض للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى جولتين ميدانيتين أتاحت من خلالها للمشاركين فرصة القيام بجولة واسعة تطوف أرجاء منطقة القوز الإبداعية لاكتشاف أسرارها وجواهرها المخفية.

وتعاونت الهيئة مع 40 جهة مختلفة، بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المواهب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المختلفة. كما نظمت أيضاً "حاضنة القوز الإبداعية" التي شهدت عقد 10 ورش عمل متنوعة شارك فيها نحو 350 مبدعاً تمكنوا من طرح أفكارهم ومناقشة خطط مشاريعهم مع مجموعة من الخبراء الذين أضاؤوا على طرق تصميم خطط العمل والتفكير الإبداعي وكيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية ناجحة، وعملية تحديد الجمهور المستهدف واختيار نماذج الشراكة وغيرها.

وشهد "شهر الصُنَّاع" الذي نظمته "دبي للثقافة" بالتعاون مع "السركال للاستشارات"، و"ميك ووركس – الإمارات"، و"كولاب"، عقد 10 فعاليات رئيسية شارك فيها حوالي 250 مبدعاً ورائد أعمال، وتضمنت هذه الفعاليات سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية والحوارية والزيارات الميدانية لمشاريع الصُنَّاع، تحت إشراف مجموعة من الخبراء الذين عقدوا لقاءات مباشرة مع الصُنَّاع، بهدف تزويدهم بما يحتاجونه من استشارات فنية ومهنية تساهم في تطوير أعمالهم ومشاريعهم.

في المقابل، تواصل "دبي للثقافة" تنظيم فعاليات برنامج دبلوم "مبتكر" لمهارات تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشروعات الريادية الذي يستمر حتى أكتوبر المقبل، حيث تمكن البرنامج من استقطاب 25 مشاركاً للاستفادة من ورش العمل المتنوعة التي تشرف عليها نخبة من أفضل المتحدثين والخبراء في الصناعة يعملون على تطوير مهارات المشاركين الشخصية والفنية وتنمية معارفهم وقدراتهم المختلفة والتعرف على "رحلة المنتج من الفكرة وحتى التصنيع". وكانت "دبي للثقافة" قد أطلقت برنامج دبلوم "مبتكر" بالتعاون مع "كولاب"، وبالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، للتعريف بالفرص التي يمتاز بها مجال التصنيع في الدولة، وما يوفره من إمكانات لروّاد الأعمال.

وتواصل "دبي للثقافة" عملية تفعيل "القوز الإبداعية" عبر باقة من الفعاليات المتنوعة، ومن بينها "منتدى القوز للريادة الإبداعية" الذي سيقام يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، بهدف إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وغيرها من المبادرات التي تعكس دور المنطقة في تحقيق طموحات المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بفضل امتلاكها مجموعة واسعة من النماذج الإبداعية والمشاريع الملهمة، ما يؤكد تفرد بيئة دبي وملاءمتها للمبدعين في كافة المجالات، حيث يهدف المشروع إلى تأسيس مجمع إبداعي متكامل يلبي متطلبات المبدعين ورواد الأعمال في كافة المجالات ومن شتى أنحاء العالم، ويعمل على توفير بيئة ملائمة لهم تمكنهم من النجاح والتطور، والمساهمة بشكل إيجابي في النسيج الإبداعي والثقافي لإمارة دبي.