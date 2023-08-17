تكريم الفائزين في «عدسة قيظ الفجيرة»

المصدر: (الفجيرة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أول من أمس الثلاثاء، الفائزين في مسابقة «عدسة قيظ الفجيرة» للتصوير الضوئي بنسختها الأولى والتي نظمها مجلس الفجيرة التراثي التابع للجمعية، وبرعاية دائرة السياحة والآثار بالفجيرة.

وشهد الاحتفال الذي أقيم في مقر الجمعية بالفجيرة، خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسعيد السماحي المدير العام لدائرة السياحة والآثار بالفجيرة، والمستشارة موزة مسعود المديرة المالية.

وشارك في المسابقة التي جاءت ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان قيّظ في الفجيرة، 75 مشاركاً من أبناء الدولة والمقيمين وفاز بالمركز الأول المصور محمد حمد عبيد، وحصلت المصورة نشمية الفيلي على المركز الثاني، فيما حصدت المصورة نورة سالم النقبي المركز الثالث.