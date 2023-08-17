15 قاعدة بيانات رقمية للباحثين في «بيت الحكمة»

المصدر: الشارقة - البيان

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وضع «بيت الحكمة» في الشارقة بين أيدي الباحثين والأكاديميين والطلاب عبر خدمة «المكتبة الرقمية» 15 قاعدة بيانات، تتضمن ملايين المصادر المعرفية بمختلف أنواعها.

ويقدم «بيت الحكمة» لأعضائه المشتركين في خدمات «المكتبة الرقمية» مزايا حصرية للوصول إلى موارد رقمية ثرية ومتجددة، يتم تحديثها يومياً عبر موقعه الإلكتروني؛ حيث يمكن للأعضاء اختيار الباقة التي تناسب احتياجاتهم واهتماماتهم.

وتضم المكتبة الرقمية عدداً من أهم المكتبات الرقمية في العالم، التي توفر محتوى ثرياً ومتنوعاً باللغة العربية وغيرها من اللغات، منها مكتبة «المنهل» الإلكترونية، التي تحتوي أكثر من 100 ألف منشور من الكتب والمجلات العلمية والأطروحات الأكاديمية باللغة العربية، وتغطي موضوعات العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسلامية والتربوية والقانونية والصحية والهندسية.