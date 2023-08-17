سلطانية الكريستال الأبيض في متحف المجوهرات

المصدر: (القاهرة - البيان)

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أعلنت إدارة متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، عرض قطعة أثرية فريدة من نوعها وهي سلطانية من الكريستال الأبيض.

وأوضحت إدارة متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أن السلطانية كروية الشكل وبزخارف مذهبة ولها صحن وغطاء، والقطع الثلاث مغطاة بطبقة فضية مقطوعة على شكل شرفات مطلية بالذهب، والغطاء يعلوه مقبض على شكل زهرة.

وروجت إدارة متحف المجوهرات الملكية، للمتحف قائلة: كل هذه الكنوز وأكثر يمكنكم التمتع برؤيتها عند زيارتكم متحف المجوهرات الملكية.

ويعرض متحف المجوهرات الملكية الممتلكات التي جمعتها العائلة طوال فترة حكمها، في جميع قاعات القصور الرائعة، عاكساً أسلوب حياتها الفخم، فمن بين مقتنيات المتحف تعرض قلادة مطعمة بالماس والزمرد، تخص مؤسس الأسرة محمد علي باشا، إضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية، ومناظير ذهبية مرصعة بالماس، والياقوت والزمرد، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة.