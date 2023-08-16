«في قصصهم عبرة» ندوة تتناول سيرة بني هلال

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت أناسي للإعلام سلسلة من حلقات موعد نقاش بعنوان «في قصصهم عبرة»، وذلك في إطار أنشطة وفعاليات السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) التابعة لجامعة الدول العربية، وتضمنت ست حلقات نقاشية أسبوعية عن حكايات مختارة من سيرة بني هلال، قدمتها الكاتبة سناء أبو هلال، عضو اتحاد الكتاب والأدباء بالأردن والإمارات.

وتعد هذه السلسلة واحدة من فعاليات «موعد نقاش» الذي أسس في عام 2017، الذي تديره الإعلامية فاطمة النزوري.

اشتملت جلسات موعد نقاش على ست حلقات بعناوين مختلفة منها «بانوراما على جزيرة العرب وسيرة الهلاليين»، و«قصة أبو زيد الهلالي في التسامح والبطولة»، و«قيمة الحب عند الأصايل»، و«عندما يكون خصمك بطلاً» وتتحدث عن هجرة العرب إلى الشمال الأفريقي. وقد وجهت الكاتبة الشكر للإمارات على استضافة الفعالية.