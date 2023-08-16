22 متدرباً من الصومال وجيبوتي في دورة الهيئة العربية للمسرح  

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية وزيرة الشباب والثقافة في جمهورية جيبوتي الدكتورة هبة مؤمن، وبحضور جماهيري غفير، شهد مسرح سالين في العاصمة جيبوتي، حفل ختام الدورة التدريبية لتأهيل فريقين مسرحيين من الصومال وجيبوتي، التي نظمتها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة في جمهورية جيبوتي، والمسرح الوطني الصومالي بمقديشو، وامتدت الدورة من 1 إلى 14 أغسطس 2023 وكلفت الهيئة العربية للمسرح المؤطرين المغربيين الفنان أمين ناسور والسينوغرافي طارق الربح في مهمة تدريب 22 متدرباً ومتدربة منهم عشرة من الصومال.

وجاء الختام الجماهيري في مسرح سالين باقتراح من الوزيرة هبة مؤمن لإعطاء الحدث بعداً جماهيرياً، كان بمثابة إعلان عن نجاح أول دورة تدريب مسرحي تتم في جيبوتي. وقد شهد الحفل عرضاً فنياً قدمه المتدربون، أظهروا فيه المهارات التي اكتسبوها في هذه الدورة، معتمدين على طاقات ومواهب صقلها المدربان.