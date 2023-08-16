دبي تطلق مبدعي التصميم إلى العالمية

المصدر: دبي ـــ رشا عبدالمنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجد مبدعو التصميم والفنون ومساراتها المعاصرة في دبي محطة أساسية لترويج تصاميمهم وتحقيق شهرة عالمية انطلاقاً من المدينة، التي تقدم دعماً للرموز الإماراتية والعربية الشابة، وتعتبر بوابة انطلاقها إلى العالمية.

تعزيز التراث

وقال الرئيس التنفيذي لمهرجان فاشون فورورد للموضة: تعد صناعة التصميم والفنون في دبي من الصناعات التي تتمتع بفرص واعدة وإمكانات نمو عالية على الرغم من الانكماش الاقتصادي العالمي. ولا يزال سوق الموضة في منطقة الشرق الأوسط محافظاً على قوته وديناميكيته العالية من خلال معدلات الإنفاق العالية والتوجه القوي نحو اقتناء الأزياء العالمية. ويشكل استقطاب وتطوير المزيد من المواهب الشابة أحد العوامل المهمة في دبي التي قد تساعدنا في تعزيز ثقافة التصميم والفنون في العالم، حيث ستعمل على ابتكار تصاميم عالمية فريدة تجمع بين الحداثة والتراث العربي الأصيل.

ذائقة إماراتية

ويضيف بونج: هناك الكثير من العلامات التجارية الإماراتية التي انطلقت من دبي وحققت حضوراً وشهرة في عواصم الموضة العالمية، وكذلك أسس مشاهير الموضة والمواهب الشابة المقيمة في دبي العديد من العلامات الناجحة التي تسهم في تعزيز مكانه دبي مركزاً للصناعات الإبداعية، ومنها على سبيل المثال دار «ذرب» للتصميم التي أسسها المصمم الإماراتي عيسى السبوسي عام 2016 لتشجيع الصناعات المحلية والترويج لها نظراً لجودتها القادرة على المنافسة عالمياً من حيث الفكرة المعاصرة لتجديد التراث ومن خلال ذائقة إماراتية شغوفة بهويتها، تبتكر مجموعة من التصاميم والمنتجات الجلدية تحمل شعار «ذرب» وهي كلمة محلية من التراث الإماراتي، تعني الشخص صاحب الشيم والأخلاق النبيلة.

صناعات محلية

من جانبها أكدت رائدة الأعمال اليازي ‏عمر المهيري أن مشروع «من العرب» وهي علامة تجارية إماراتية والمتخصصة في صناعة الشموع العطرية تأسست في دبي للحفاظ على ثقافتنا العربية وبدأت تشتهر شيئاً فشيئاً. وتضيف اليازي: حصلت على شهادة دبلوم في صنع الشموع، وبفضل ذلك استطعت ابتكار روائح فريدة من نوعها توجد عادة في المنازل الإماراتية والعربية على شكل بخور. هناك إقبال كبير على منتجاتنا وبدأنا من دبي تحقيق النجاحات وسنستمر حتى الوصول إلى مستويات متقدمة وذلك بفضل ما تقدمه لنا الإمارة من دعم في كافة المجالات.

فلسفة التصميم

وطرحت مصممة الجرافيك أمل المهيري العديد من التصاميم الفريدة الممزوجة بالمحتوى الأدبي ومنها كوب قهوة مستوحى من قصة الخسوف إلى جانب غطاء مبطن ومعطف وكذلك حقيبة وكتاب يحتوي مجموعة من الأشعار التي كتبتها بنفسها، وتقول المهيري: تتمحور فكرة المشروع حول كتاب يحوي مجموعة من القصص التي بدأت فكرتها كمجموعة قصصية شعرية ومحتوى أدبي يتم نشره عبر تطبيق «انستغرام»، وبدأ المشروع بالتطور من دبي وسنستمر في تحقيق المزيد من النجاح حتى الوصول إلى العالمية وأعلى مستويات النجاح.