«الإمارات للفنون التشكيلية» تبحث تقنيات تكوين اللوحة

المصدر: الشارقة ـ وام

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نظمت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بمقرها أمس الورشة الفنية «تقنيات تكوين اللوحة»، قدمها الفنان خالد حنيش، والتي تأتي ضمن مهرجان الورش الصيفية الذي تقيمه الجمعية.

حضر الورشة الدكتور محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، وكوكبة من الفنانين التشكيليين والفنانات والمهتمين من مختلف الأعمار.

وقال خالد حنيش إن الورشة عالجت إحدى التقنيات الفنية غير التقليدية والمجردة من تفاصيل رسم المفردات الواقعية وهذا الأسلوب يجمع بين الواقعية، الرمزية، والسطحية، وفي الشكل يعتمد على القوالب والمعجون السميك الذي يعطي سطحاً ملموساً في اللوحة. وأوضح أن الورشة ارتكزت إلى الموروث الشعبي لدولة الإمارات.

من جانبه قال الدكتور محمد يوسف، إن الورشة تعتبر بداية الانطلاق لمهرجان الورش الصيفية، والذي سيشهد مجموعة من الورش والدورات المعنية بالفنون التشكيلية والتصوير.