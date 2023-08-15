الظبي المهيري.. أصغر ناشرة إماراتية ضمن قائمة «النساء المبتكرات لسنة 2023»

المصدر: دبي - نهى حوّا

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أجرت مؤسسة «المجلس الأطلسي» في واشنطن بالولايات المتحدة، مقابلة مع رائدة الأعمال ومؤلفة الكتب الظبي المهيري، تناولت فيها رحلتها الريادية وإنجازاتها الرائعة في مجال تأليف الكتب.

وتحت عنوان «لقاء مع الظبي المهيري: ابنة التسع سنوات»، لفتت المؤسسة إلى أن المهيري تحمل لقب أصغر رائدة أعمال وناشرة إماراتية، ليس هذا فحسب، وإنما تحمل أيضاً الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية أصغر ناشرة في العالم لكتاب ثنائي اللغة.

ومن المقرر أن تأتي إلى واشنطن هذا العام ضمن قائمة «زمالة النساء المبتكرات لسنة 2023» لـ«المجلس الأطلسي» برفقة والدتها موزة الدرمكي، شريكها المؤسس لدور الكتب والنشر «راينبو تشيميني»، والتي تم اختيارها أيضاً من الزملاء المتميزين عن مجموعة الإمارات هذا العام.

متعة القراءة

وفي المقابلة تحدثت الظبي المهيري عن رحلتها مع قراءة الكتب، قائلة إن من بين الأشياء الأكثر إمتاعاً في القراءة، أنها في كل مرة تفتح فيها كتاباً تعلم أن هناك معنى وراءه، ولهذا السبب تستمتع بقراءة الكتب كثيراً لأنها تتضمن رسالة، وهي تجدها ممتعة أكثر نظراً لوجود كتب واقعية ومن نسج الخيال.

وأفادت المهيري بأنها مع بلوغها السابعة أو الثامنة كانت قد قرأت نحو 3000 كتاب وأكثر، وأن بين الكتب المفضلة لديها، «ماري بوبينز»، «الأب الغني والأب الفقير» و«أليس في بلاد العجائب»، وقصة الوحش غروفالو، و«ليلة سعيدة أيها القمر»، وموسوعة «دي كي» للأطفال.

وعن الإلهام لتأليف كتاب باللغتين العربية والإنجليزية والذي تم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية قالت إنها سألت نفسها «إذا كان لدي مكتبة، فلماذا لا أمتلك دور نشر؟» فنشرت كتابها الأول باللغتين العربية والإنجليزية عنوانه «كانت لدي فكرة». ثم فكرت ماذا لو أصبح كتابي رقماً قياسياً في موسوعة غينيس؟ مضيفة: تقدمنا بطلب وحصلت على لقب أصغر مؤلفة تنشر كتاباً ثنائي اللغة، وكان هذا كتابي الأول، بعد ذلك حاز كتابي الثاني بعنوان «هنا كانت البداية» رقماً قياسياً عالمياً مرة أخرى لأصغر مؤلف يكتب سلسلة كتب ثنائية اللغة.

وحتى الآن نشرت الظبي المهيري كتابين وهي تعمل على كتاب ثالث، ولديها مبادرة تسمى «كتب من الأطفال إلى الأطفال» لتشجيع الأطفال من الرابعة وحتى العاشرة على الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

وعما ترغب في أن تكون حينما تكبر، قالت الظبي إنها تريد تشجيع الأطفال على أن يصبحوا ما يريدون في المستقبل، وأن تذهب إلى الفضاء وتكتشف المزيد من الأشياء، ليس فقط أن تكون رائدة فضاء ولكن رائدة فضاء وعالمة في الوقت نفسه.