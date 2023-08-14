«دبي للفنون الأدائية» يفتح آفاق الإبداع للمواهب الشابة

المصدر: دبي ــ البيان

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حراك إبداعي فاعل تقوده هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عبر برنامج «دبي للفنون الأدائية»، الذي تفتح من خلاله ميادين الإبداع أمام أصحاب المواهب وعشاق الفنون ممن يطمحون إلى تطوير مهاراتهم في مجالات العزف الموسيقي والغناء والإخراج والتمثيل المسرحي، ما يسهم في رفد مشهد دبي الإبداعي بطاقات شبابية واعدة.

خبراء

ودعت «دبي للثقافة» المواهب الواعدة للانضمام إلى البرنامج والاستفادة من سلسلة الورش التدريبية والتفاعلية المبتكرة التي تقدمها كوكبة من خبراء الفنون الأدائية في الدولة خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري وحتى 30 سبتمبر المقبل، ما يجسد التزامات «دبي للثقافة» الهادفة إلى الاستثمار في الطاقات الشابة ودعمها، تحقيقاً لرؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

أهمية

ونوهت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، بأهمية برنامج «دبي للفنون الأدائية» ودوره في صقل وتنمية مهارات أصحاب المواهب الإبداعية في مجالات المسرح والموسيقى.

وقالت: «يعد المسرح من أهم الفنون الأدائية وأكثرها زخماً، فتحت سقفه تلتقي كل أشكال الفنون التعبيرية والموسيقية والأدبية، وقد اهتمت «دبي للثقافة» بتطوير هذا الجانب من خلال تفعيل الحراك الفني والمسرحي في دبي، ما أسهم في خلق بيئة إبداعية قادرة على احتضان المواهب الواعدة والارتقاء بأصحابها وبمهاراتهم وأفكارهم»، مشيرة في الوقت ذاته إلى حرص الهيئة على دعم القطاع الموسيقي وتعزيز قوته في دبي، من خلال سلسلة الورش التدريبية التي يقدمها البرنامج، والهادفة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للمشاركين وإثراء حصيلتهم الإبداعية.

وأضافت: «تحول «دبي للفنون الأدائية» إلى منصة مهمة لصناعة نجوم الغد من خلال ورشه المتنوعة الهادفة إلى اكتشاف المواهب الناشئة في القطاع الموسيقي ودعم مبدعيه وتمكينهم من الوصول إلى مستوى الاحتراف، ما يعزز من قوة القطاع محلياً».

ورش

وعلى مدار فترة انعقاده، يضيء «دبي للفنون الأدائية» على فنون التمثيل والإخراج المسرحي من خلال ورش متخصصة يستضيفها مسرح دبي الأهلي ومسرح دبي الوطني، حيث تناقش الورش التفاعلية المذاهب المسرحية، وطرق اختيار النص المسرحي وتحليله والتعامل معه، إضافة إلى التركيز على فن إدارة الممثل وإعداد كلفة الإنتاج والجداول الزمنية لإنجاز العرض المسرحي.

كما تتضمن أجندة البرنامج 4 ورش متخصصة في فنون العزف على الآلات الموسيقية يستضيفها مركز الجليلة لثقافة الطفل، تهدف جميعها إلى تعزيز معرفة المشاركين، وتستعرض ورشة «العزف على آلة الكمان» الفروقات بين السلالم الموسيقية الغربية الأساسية، وتبرز أهمية المقامات العربية، وتتضمن أيضاً تمارين خاصة لتعلم تقنيات العزف على آلة الكمان، وتقدم ورشة «العزف على آلة العود» سلسلة من التمارين الخاصة لتقوية وتطوير العزف بالريشة، إلى جانب الإضاءة على بعض المقدمات الموسيقية الخاصة بأغنيات الراحلة أم كلثوم، أما ورشة «العزف على البيانو» فتقدم دراسة متكاملة في تطوير تقنيات اليدين اليمنى واليسرى، إلى جانب دراسة أخرى في بعض الألحان العربية الكلاسيكية، بينما تشتمل ورشة «الغناء العربي» على مجموعة تمارين خاصة بالصوت والنَفَس، وغناء المقامات الشرقية، والغناء الجماعي، إلى جانب مقدمة عن الغناء الشعبي المحلي والفنون الفلكلورية.