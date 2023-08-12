«الإمارات للإبداع» تختتم الدبلوم المهني في الكتابة

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت جمعية الإمارات للإبداع مساء أول من أمس، برنامج الدبلوم المهني في الكتابة الإبداعية، الذي قدمته نخبة من كتاب وأدباء دولة الإمارات، بحضور عدد من المنتسبين من الشباب وطلبة الجامعات، واستهدف اكتشاف المواهب وتنمية مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم، وتمكين الكُتّاب الشباب ثقافياً في مجال الكتابة الإبداعية وإبراز مواهبهم الأدبية.

وتضمن البرنامج عدداً من المحاور الرئيسية ومنها فن التأليف، ومبادئ وأساسيات الكتابة الإبداعية، وفن كتابة القصة القصيرة وفن كتابة المقال، إلى جانب ورش تدريبية تم من خلالها تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والتطبيقية عبر التمارين والمناقشة وتحليل النصوص الأدبية. وشارك في تقديم البرنامج كل من الدكتور محمد حمدان بن جرش، والدكتورة ناجية الخرجي، وفاطمة المزروعي.

وقال الدكتور محمد بن جرش، المحاضر والمشرف العام على برنامج الدبلوم، إن البرنامج جاء تزامناً مع عام الاستدامة، وانطلاقاً من حرص الجمعية على تعزيز الوعي بدور الإبداع في تحقيق الاستدامة الإبداعية، لافتاً إلى أن البرنامج هو بمثابة مختبر إبداعي لتمكين الشباب وغرس الثقة الإبداعية في نفوسهم، وتحليل نصوصهم بأسلوب منهجي وإيجابي ليتمكنوا من وضع أقدامهم على خريطة الطريق الأدبي ويحلقوا في فضاء الإبداع ويثروا الساحة الأدبية بإنتاجهم.

وأضاف أن الكتابة الإبداعية تهدف إلى مشاركة التجارب البشرية والمشاعر المتعلقة بها مثل الحب والفقد والغضب، حيث يظهر هذا النوع من الكتابة في الملاحم والروايات والقصائد والأغاني والقصص القصيرة، معرباً عن شكره وتقديره لجمعية الإمارات للإبداع ومجلس إدارتها على تعاونهم وتبنيهم لهذا البرنامج.