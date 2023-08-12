الذواقة يتبعون دليل ميشلان إلى دبي

المصدر: دبي - نهى حوّا

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يتبع العديد من الذواقة المسار الذي يرسمه لهم دليل ميشلان باعتباره خريطة طريق تقودهم عبر بعض المطاعم الأكثر ابتكاراً وفخامة في دبي.

والفخامة أمر عادي في الإمارة كما يشير مقال منشور في موقع صحيفة «ذا هيندو»، وذلك سواء في المأكولات التي تقدمها مطاعمها أو في الفنون المعروضة داخل فنادقها الفاخرة.

منحوتات ووصفات

ففي فندق «أنديغو دبي داون تاون» ذي الـ 5 نجوم يعرض الفنان المقيم في لوس أنجليس، رفيق أناضول، قطعة فنية متعددة الوسائط بعنوان «رياح دبي»، هي عبارة عن منحوتات ثلاثية الأبعاد من مجموعة بيانات سرعة الرياح ودرجات الحرارة المتغيرة في المدينة.

وعلى غرار «رياح دبي» المتغيرة، لا يرى المقال مستغرباً أن يكون مشهد الطعام في المدينة مرصعاً بنجوم الطهي أيضاً مع وصفات بمكونات ثمينة من جميع أنحاء العالم، وحيث مشهد الطهي تماماً مثل «رياح دبي» يتغير مع الدراما وجذب المواهب من كل مكان.

إرث عائلي

وعن دليل ميشلان الذي يستخدمه كثيرون لرسم مسار طعام الذواقة عبر المدينة، يشير المقال إلى مطعم «موون رايز» والذي يتسع لـ12 شخصاً فقط، حيث يشكل الطعام إرثاً عائلياً مع قصص يسردها الطاهي الشاب الفرنسي السوري، سليمان حداد، الذي نشأ في دبي عبر قائمة أطباقه.

يفتتح القائمة التي يصفها بـ «مطبخ دبي» بفطائره فوا غرا التي تمتلئ بمزيج مغذٍ من صلصة الأناناس والزعفران وشراب التمر مع زيت الفلفل السيشواني الصيني في مزيج ذكي من ناحية التقنية والمكونات، وهي تشكل مثالاً جيداً وراء فوزه بجائزة الشيف الشاب لعام 2022 من قبل دليل ميشلان ،مستوحياً من الطعام الذي تناوله في نشأته، يستمتع الطاهي بقائمة الطعام ويحصل على المكونات من جميع أنحاء الشرق الأوسط واليابان.

ويبدو أن فوا غرا ولحم الوايغو والكافيار من المجمعات الغذائية الأساسية في دبي للذواقة، وفقاً للمقال. وبالمقابل، يتوسط مطعم «11 وودفاير» الحائز على نجمة ميشلان، للشيف الماليزي السنغافوري أكمل أنور، النار داخل الفيلا الأنيقة المعاد توجيهها، حيث تم بناء المساحة حول مطبخ مفتوح تتصاعد منه الحرارة والطاقة، وتركز وصفاته على الأطباق البسيطة الشهية، حيث الخضار والأطعمة البحرية واللحوم المشوية على البلوط أو الجوز أو القش.

أسعار مقبولة

من بين وجهات الطهي التي يلفت إليها المقال، مطاعم تقدم طعاماً جيداً بأسعار معقولة وفق دليل ميشلان، كمطعم «3 فلس» الشهير الواقع في ميناء الصيد بالجميرا، حيث تختفي الصويا عن طاولات المطعم، ويصنع الشيف الياباني شون شروما أطباقاً متوازنة من دون بهارات، ما يتيح الاستمتاع بالأسماك الطازجة، وحيث الحلوى المميزة في المحل هي مثلجات مع رغوة الهيل.

كذلك يشير المقال إلى مطاعم أدرجت على لائحة ميشلان كمطعم «جونز دبي»، حيث الطاهي الصيني الكندي كالفين تشيونغ اشتهر بمطعمه الشهير «باستيان» الحائز على قاعدة جماهيرية هندية مخلصة لطبخه ونكهاته، وقد أطلق «جونز» في عام 2021 كتجربة طعام حديثة لكن القائمة تحن إلى الماضي مازجة النكهات الآسيوية مع أمريكا الشمالية مع خط هندي مميز يتخللها. كذلك يشير موقع «ذا هيندو» إلى «ميمي كاكوشي» المدرج على قائمة ميشلان الذي يحتضن بريق مدينة أوساطا المتأثرة بموسيقى الجاز في عشرينات القرن الماضي.

وتماشياً مع الأجواء يقدم الطعام الياباني مع تعديلات مدروسة في قائمة طعام باهظة الثمن تركز على المكونات الفاخرة، حيث تم تصميم كل طبق بعناية مع كوب من شاي الماتشا الدافئ في الختام.