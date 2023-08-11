ندوة في الدنمارك عن أحدث الاكتشافات الأثرية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرضت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي في ثلاث أوراق بحثية نتائج أحدث الاكتشافات الأثرية في الإمارة خلال ندوة الدراسات العربية التي عقدت هذا العام في مدينة آرهوس، بالدنمارك.

وتناولت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي في ورقتها البحثية الأولى نتائج أعمال التنقيب الأخيرة في جزيرة أم النار. وتناولت الورقة الثانية اكتشاف حفر ومواقد حجرية مبطنة بالحجارة ترجع إلى العصر الحجري الحديث تم العثور عليها داخل تل كبير في الساحل الشمالي لجزيرة غاغا. وركزت الورقة البحثية الثالثة على اكتشافات الأفلاج (قنوات المياه الجوفية) عبر أكثر من 150 موقعاً في العين.