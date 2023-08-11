«إيمي» يناير المقبل

المصدر: لوس أنجليس ـ أ ف ب

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أُرجئ حفل توزيع جوائز «إيمي»، المكافآت الأرقى في المجال التلفزيوني الأمريكي، قرابة أربعة أشهر، على ما أفاد أمس منظمو هذا الحدث، في وقت تشهد هوليوود إضراباً ينفّذه كتاب السيناريو والممثلون منذ مئة يوم.

وأعلنت كل من قناة «فوكس» وأكاديمية التلفزيون، أنّ احتفال توزيع الجوائز الذي كان مقرراً في 18 سبتمبر، سيُقام في منتصف يناير 2024. ويطالب الممثلون وكتّاب السيناريو بزيادة أجورهم التي تشهد ركوداً في زمن منصات البث الإلكترونية، ويسعى المضربون للحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.