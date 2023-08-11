200 عام من جدل الثقافة والقماش في «عوالم النسيج»

المصدر: دبي - البيان

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يفتح «متحف الفن الحديث» في ميونيخ «عوالم النسيج» والأقمشة على امتداد مئتي عام، من ثقافات وبلدان مختلفة.

ويضم معرض «عوالم النسيج» مجموعة واسعة من المنسوجات والأقمشة واللوحات الجدارية والسلع الصناعية، جُمعت من 180 معرضاً فنياً، فضلاً عن قطع السجاد من المغرب وبنما وأفغانستان، ومنسوجات أوروبية منذ الخمسينيات حتى اليوم.

وتتناول المنسوجات المعروضة تطوّر الأقمشة تاريخياً، ونظرة المصمّمين والفنانين إلى المستقبل، لجهة التصميم الاجتماعي والاستدامة فيما يتعلق بالموارد وعمليات التصنيع وإعادة التدوير والبيئة والاستدامة.

وأوضح المتحف في بيان: «إن المنسوجات شكّلت هندسة الوجود البشري، ومهّدت الطريق للتصميم الصناعي، كما ألهمت الحداثة في الفن، وأظهرت العلاقة بين المواد والجماليات، والإمكانات التي تحملها».

ويمتلك المتحف منسوجات وأقمشة مهمّة من منتصف القرن التاسع عشر وحتى اليوم، وهي تجسّد مراحل تطوّر إنتاج المنسوجات كحرفة وصناعة، وتوضح كيف أصبحت الخطوط التي تفصل بين الفن والتصميم غير واضحة تدريجياً في هذا المجال.

أربعة عناصر متداخلة في عالم المنسوجات يسلط المعرض الضوء عليها، وهي: الصناعة، وورش العمل، والفن، والتصميم، ويربطها بمواقف فنية معاصرة. كما يتمحور حول أربعة موضوعات، هي: «وجهات نظر متعددة التخصصات»، تُبرز تشابك تخصّصات التصميم والحرف اليدوية والفن منذ عشرينيات القرن الماضي، و«السرديات العالمية» وطبيعة التفاعلات بين التقاليد التصويرية داخل أوروبا وخارجها، و«المنسوجات والفضاء»، التي تتناول الهياكل ثلاثية الأبعاد الجديدة، و«التطورات المبتكرة»، وتناقش المواد والتقنيات المستقبلية، اعتماداً على أحدث تجارب الفنانين.