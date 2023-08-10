«الإمارات لحقوق النسخ» عضواً مراقباً لدى «العالمية للملكية الفكرية»

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، إنجازاً جديداً مهماً على المستوى الدولي باعتمادها رسمياً عضواً مراقباً مؤقتاً لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وذلك خلال اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في ويبو والتي عقدت في مقرها الرئيس في جنيف السويسرية في الفترة من 6 إلى 14 يوليو من العام الجاري.

وعبر هذا الاعتماد، انضمت الجمعية إلى قائمة المنظمات الوطنية غير الحكومية المصرَّح بدعوتها لحضور اجتماعات جمعيات واتحادات ويبو بصفة مراقب وفقاً للمبادئ المعمول بها في المنظمة بهذا الخصوص.

وينطوي حضور الأعضاء لاجتماعات الجمعية العامة لأعضاء ويبو على أهمية خاصة سلّط عليها الضوء دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، في قوله: «إن بناء نظام إيكولوجي أكثر شمولاً للملكية الفكرية، وإتاحة فوائد الملكية الفكرية أمام الجميع، لا يشكّل رؤية لإدارتنا وحسب؛ بل يمثّل رؤية جماعية لمجتمع ويبو الواحد. نحن نعمل على نحو أفضل ونقدم المزيد بفضل دعمكم وإسهاماتكم وتعاونكم، وسنواصل التحلّي بقيم الانفتاح والشفافية بوصفها النهج الأمثل والأكثر فاعلية للعمل معاً، وتحقيق النتائج المرجوّة على أرض الواقع».

وعبر الحصول على صفة مراقب مؤقت، ستتمكّن جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ من المشاركة في اجتماعات الهيئات الفرعية لويبو، بما في ذلك بعض اجتماعات لجنة ويبو كما أنه يتيح أمامها الفرصة للمشاركة في الحوارات وعمليات التشاور التي تجري بشأن السياسات المتعلقة بالملكية الفكرية، فضلاً عن تقديم رؤاها حول أحدث الاتجاهات والتطورات المستقبلية في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، من شأن مشاركة الجمعية في هذه المنصة العالمية لأصحاب المصلحة وضع الاقتصاد الإبداعي لدولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة العالمية للملكية الفكرية، وتأكيد التزام الدولة تعزيز حماية الملكية الفكرية.

خطوة مهمة

وفي تعليقها حول هذا الإنجاز، قالت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ: «يمثّل هذا الإنجاز خطوة بالغة الأهمية للجمعية؛ إذ إنه يعزّز حضورها على الساحة الدولية».

ومن شأن إدراج جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ ضمن مجتمع أصحاب المصلحة من المنظمات والمجموعات الأخرى المعنية الإسهام في تعزيز نمو قطاع النشر في دولة الإمارات.