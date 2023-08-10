الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بكبار المواطنين

المصدر: (أبوظبي ـــ وام)

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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع دائرة التنمية المجتمعية بإمارة أبوظبي زيارة لفئة كبار المواطنين والمقيمين والمتطوعين إلى مقره، وذلك في إطار برنامج (رحلة الأجيال)، حيث جرى عرض صور تاريخية للقاءات جمعت بعض قادة الإمارات مع كبار المواطنين، وعقدت جلسة حوارية بين كبار المواطنين والشباب، وقام الزوار بجولة في قاعة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

جاء اللقاء في إطار المسؤولية المجتمعية للأرشيف والمكتبة الوطنية، وتقديراً منه لقيمة كبار المواطنين وقدرهم، وعرفاناً بما قدموه، ولأهمية برنامج «رحلة الأجيال» الذي يحرص على لقاء الشباب بكبار السن والتواصل بينهم بالحوار البنّاء.

شمل اللقاء محاضرة قدمتها هند الزعابي أخصائي البرامج التعليمية في الأرشيف والمكتبة الوطنية قالت فيها: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، استطاع أن يشيد دولة أساسها السعادة وبنيانها الإنسان، اهتم بالصغير والكبير، وجعل في الصدارة كبار السن.

وشهد اللقاء حواراً تحدث فيه كبار المواطنين عن ذكرياتهم حول التعليم والغوص، والزراعة والصيد قديماً.

بعد ذلك قام الزوار بجولة في قاعة الشيخ زايد بن سلطان التي تحتضن الماضي وتوثق اليوم وتستشرف المستقبل.