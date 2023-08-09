عيسى البستكي: «الإمارات العلمي» يقدم ابتكارات محلية بمقاييس عالمية

المصدر: دبي - البيان

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احتفل نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم بختام المخيم الصيفي الذي امتد من 9 يوليو الماضي إلى 6 أغسطس الجاري في مجالات علمية متعددة.

تضمن الحفل معرضاً علمياً افتتحه علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم والدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي والدكتور محمد جمعة رحمة ومزنة محمد المنصوري عضوا مجلس إدارة النادي، وتتضمن المعرض مشاريع علمية مبتكرة وتطبيقات ذكية بالإضافة إلى منتجات يدوية أنتجتها أيادي في عمر الزهور. وذكر الدكتور عيسى البستكي أن نادي الإمارات العلمي يعد رائداً في مجال الابتكار القائم على سواعد شبابية إماراتية، منذ تأسيسه في عام 1990.

وأشار البستكي إلى أن المخيم الصيفي استهدف فئات عمرية مختلفة بدءاً من 7 سنوات إلى 18 عاماً، وشارك فيه 253 طالباً/ طالبة، 152 طالباً – 101 طالبة في 20 ورشة، بالتعاون مع 200 محاضرة وعدد 14 مدرباً. وأكد البستكي أن رؤية النادي تتمثل في تقديم ابتكارات محلية بمقاييس عالمية، ومن أجل ذلك، افتتح دورة الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي مع بداية الدورة الصيفية، وذلك إضافة لما هو متواجد في الأصل من أقسام مختلفة تضج بروح الابتكار. وختم الحفل بتكريم كل الطلاب والمدربين والمشرفين.