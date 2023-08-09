صورة تعكس جمال دبي تفوز بجائزة في الهند

المصدر: دبي – نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت صورة تم التقاطها في دبي، من قبل المصور الهندي ديليب إس إس، بجائزة للتصوير الفوتوغرافي عن فئة «المناظر البرية والحيوانات في موئلها»، بمهرجان «نايتشر إن فوكس»، الذي أقيم في جاياماهال بالاس في بنغالورو بالهند.

الصورة الفائزة وعنوانها «عوالم متباعدة»، تضيء على الحياة البرية المزدهرة في رمال صحراء دبي، في تذكير لما يكمن وراء المدينة المعروفة بناطحات سحابها. هذا وفي كل عام، تكرم جوائز مهرجان «نايتشر إن فوكس» المصورين الذين يوثقون لحظات فريدة من التاريخ الطبيعي وقضايا الحفظ الحرجة للطبيعة، وتصدر كتالوج رائعاً يضم صوراً خيالية وفنية.

عجائب

وعن صورة دبي الفائزة، أفادت صحيفة «غارديان» البريطانية أن «أول ما يتبادر إلى الذهن عند التفكير بدبي هي الأعاجيب المعمارية التي تعانق سماء المدينة.

وفيما قد تكون تلك المباني الشاهقة من العلامات المميزة للمدينة، هناك عالم آخر يتعايش جنباً إلى جنب مع هذا المشهد المبهر، حيث تزدهر الحياة البرية في الصحراء». وتجمع الصورة بالتالي هذين العالمين، ناطحات السحاب الشاهقة والرمال التي لا نهاية لها، فيما يبدو أنه تذكير لطيف بالنظر إلى ما وراء الخرسانة في الإمارة.

هذا وتضمنت الجوائز فئات أخرى وفق «الغارديان»: بورتريه الحيوان، وسلوك الحيوان، والتركيز على الحفظ، وتصوير الطبيعة الإبداعي، وفئة المصور الشاب، وغيرها.