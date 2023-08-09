موسيقي نيجيري يستثمر الذكاء الاصطناعي في إطلاق ألبوم جديد

المصدر: لاغوس ـ رويترز

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عندما بدأ انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى في نيجيريا، اعتقد إكليبس نكاسي أنه لم يعد أمامه سوى أيام معدودة في مسيرته كمنتج موسيقي.

لكن بعد التفكير ملياً، وجد أن الأمر ينطوي على فرص أيضاً وليس مخاطر فقط، ولجأ إلى استثمار التكنولوجيا لإطلاق ألبوم جديد.

وقال نكاسي: «ليس من الضروري أن يحل (الذكاء الاصطناعي) محل ما لدينا. إنه يمنح الناس تجربة جديدة... وبهذه الطريقة أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تغييرات حقاً». كان تأليف الأغاني والاستعانة بالموسيقيين والتسجيل في الاستوديو التقليدي وصولاً إلى طرح الألبوم على الجمهور يكلف نكاسي قبل ذلك آلاف الدولارات ويستغرق أكثر من ثلاثة شهور.

أما هذا الألبوم فلم يستغرق إنتاجه سوى ثلاثة أيام بتكلفة 500 دولار. واستخدم نكاسي وثلاثة من أصدقائه برنامج تشات جي. بي. تي من شركة أوبن إيه. آي لمساعدتهم في إعداد الألبوم المؤلف من تسع أغانٍ بعنوان «إنفينيت إيكوس» أو (أصداء لا نهائية).