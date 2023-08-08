«دبي مول» وجهة مثالية للباحثين عن الترفيه

المصدر: دبي - نهى حوّا

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تجارب ترفيهية متنوعة يقدمها دبي مول للجمهور من خلال ما يحتضنه من مرافق وفعاليات متنوعة تضفي أجواء من المتعة على المكان.

ولا تزال معالم دبي مول وأنشطته ومتاجره تجذب تغطية واسعة من وسائل الإعلام الأجنبية التي تضيء على ما يوفره المركز من تجارب متميزة إلى جانب التسوق عبر متاجره التي تزيد على 1200.

«تسوق حتى تشعر بالتعب»، هذا ما عنونت عليه صحيفة «ذا صن البريطانية» في تقرير نشرته أخيراً، حول التجول داخل أكبر مركز تسوق في العالم، مشيرة إلى أن هذا المول الضخم في دبي الذي تبلغ مساحته 12 مليون قدم مربعة، والذي يقع بمحاذاة برج خليفة الشاهق، هو جنة للمتسوقين، وموطن لأكثر من 200 منفذ للطعام والشراب تشكل مواقع مثالية للراحة.

وأكدت أن المول يوفر للضيوف فرصة الوصول إلى برج خليفة والتجول أمامه في الهواء الطلق أو التزلج داخل المول، وإذا كانوا من هواة السينما، فإن المركز التجاري يوفر 22 شاشة عرض مع قدرة استيعابية تصل إلى 2800 مشاهد.

ولفتت الصحيفة إلى أن المركز يضم حوضاً مليئاً بأسماك القرش، ويوفر للباحث عن الفخامة أكثر من 70 متجراً مميزاً في «فاشون أفنيو»، كما يضم عدداً من العلامات التجارية الفاخرة. هذا ويتدفق مئات الألوف من الزوار إلى المركز التجاري ليستمتعوا بما يقدمه من فعاليات فنية وترفيهية ضمن مرافقه وصالاته. فالمركز التجاري وفق موقعه الإلكتروني يجتذب أكثر من 100 مليون زائر كل عام.

ولفتت الصحيفة إلى أن المركز يقدم لزواره أجواء ممتعة بما في ذلك التجول داخل حوض أسماك خاص يضم أكثر من 140 نوعاً بحرياً، حيث يمكن للزوار مشاهدة أسماك القرش وأسماك أخرى داخل نفق مذهل بزاوية 270 درجة وهي تسبح من حولهم، كما يوفر فرصة التجول مع تلك الحيوانات المفترسة داخل خوذة مؤكسجة تسمح بالتنفس تحت الماء، وأن المركز يفتخر بوجود أكثر من 400 سمكة قرش ونوع من الأسماك يدعى «شفنينيات»، فضلاً عن أكبر مجموعة في العالم من سمكة قرش النمر الرملي.