إطلاق النسخة الإنجليزية من فيلم «الأوصياء على الرسالة»

المصدر: الشارقة ـ وام

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أطلق «مجمع القرآن الكريم بالشارقة» النسخة الإنجليزية من الفيلم القصير «الأوصياء على الرسالة» وذلك ضمن خطط المجمع المستقبلية لترجمة إنتاجه الفني ومحتويات متاحفه التاريخية، إلى لغات عدة عالمية.

قيم

يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها المجمع لتوسيع نطاق انتشار رسالته العلمية والإنسانية، لترسيخ القيم والهوية العربية والإسلامية عالمياً، وامتداداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بأن يكون مجمع القرآن الكريم منارة تعليمية سمتُها الإبداع والريادة في خدمة القرآن الكريم وعلومه، والارتقاء بالإنسان وقيمه.

يستعرض الفيلم رحلة حفظ المخطوطات القرآنية عبر الأزمنة المختلفة، ابتداء من جهود الصحابة الكرام، رضوان الله عليهم، في كتابة الوحي، وترسيخ قيمه، وصولاً إلى الدور التاريخي الذي يقوم به المجمع في حفظ تلك المخطوطات القرآنية النادرة التي تعود إلى مئات السنين.

أيقونة

يعد «مجمع القرآن الكريم» أيقونة عالمية تعمل على تأصيل الهوية العربية والإسلامية والقيم الإنسانية التي تجسّد بناء المجتمعات؛ إذ يضم المجمع طلبة علم القراءات القرآنية من 166 دولة حول العالم، يدرسون علوم القراءات باللغة العربية على الرغم من اختلاف لغاتهم ومشاربهم.