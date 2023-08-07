«الفجيرة الثقافية» تنظم «تراثنا هويتنا»

المصدر: الفجيرة ـــ البيان

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نظمت منصة «السعادة والإيجابية» و«واحة حواء» التابعتان لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، أول من أمس، فعالية بعنوان «تراثنا هويتنا»، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان «قيّظ في الفجيرة».

وعقدت الفعالية في مقر اللجنة النسائية بجمعية دبا الفجيرة، بحضور الشيخ محمد بن سرور الشرقي، وعبدالله محمد الظنحاني رئيس جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، والمهندسة ناعمة الموح الأمين العام، والمستشارة القانونية موزة مسعود المطروشي مديرة «واحة حواء»، والدكتورة بدرية الظنحاني المدير التنفيذي للشؤون المجتمعية لمنصة «السعادة والإيجابية»، والإعلامية حنيفة البلوشي رئيسة فريق أجيال المستقبل للمسؤولية الاجتماعية.

وفي مستهل الفعالية، أكد عبدالله محمد الظنحاني رئيس جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، على أهمية غرس القيم والعادات والتقاليد الإماراتية في نفوس النشء، وترسيخ انتمائهم لقيم المجتمع الأصيلة.