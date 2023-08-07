الحبشي تحت الضوء.. مُجدَّداً

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استضافت مجلة Magzoid المتخصّصة بنخبة المبدعين وروّاد الفنون في الإمارات، على غلاف عددها لشهر يوليو 2023، 20 مبدعاً وضعتهم تحت تصنيف الفن الرقمي، من أبرزهم المصور الإماراتي يوسف الحبشي، الحائز على جائزة «الشخصية الفوتوغرافية الواعدة» للدورة الثامنة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي كانت بعنوان «الأمل».

المجلة سلَّطت الأضواء على الحبشي الذي اشتهر بأعماله المدهشة في عالم التصوير المقرّب «الماكرو» و«الميكرو»، التي انتشرت عالمياً بعد أن أفردت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» 14 صفحة لعرض أعماله التي كانت المحتوى الأساسي للتقويم السنوي للمؤسسة عام 2016.

كما تمكَّن الحبشي من نيل المركز الأول بالمسابقة العلمية، المختصة في التصوير المجهري «نيكون للعوالم الصغيرة»، بدورتها الـ44 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، كأول إماراتي وعربي يفوز بهذه المسابقة العريقة، بعد منافسةٍ حادة مع علماء ومصورين من 89 دولة قدَّموا أكثر من 2500 صورةٍ مجهرية.

تناولت المجلة أيضاً عدداً من إنجازات يوسف، ومنها فوزه بالعديد من الميداليات الذهبية الدولية، ومنها فوزه بالمركز الأول لمدة سنتين متتاليتين (2012 و 2013) في مسابقة الإمارات الدولية للتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة لحصوله على العديد من الميداليات الذهبية والفضية وتكريماتٍ متنوّعة من عدة جهاتٍ إقليميةٍ ودولية، بجانب حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية لقسم الماكرو بمسابقة الشارقة للصورة العربية، حيث تمَّ تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقد ثمَّنت المجلة أيضاً القيمة العلمية لأعماله، حيث قام الحبشي بإهداء مجموعةٍ من أعماله للحشرات وأجزائها لعددٍ من الجامعات الأجنبية بهدف دراستها لمشاريع علمية حديثة بالإضافة إلى الدراسات المتخصّصة. كما قام بتزويد طلاب الدراسات المتخصّصة بمجموعةٍ من هذه الأعمال بهدف تقديم الأبحاث الدراسية ومشاريع التخرج.

فلاش

مبدعو الصورة من أرض الإمارات.. مشاعل مضيئة في العالم

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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