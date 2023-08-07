دبي.. عنوان الترفيه والإبداع العالمي

المصدر: دبي – نهى حوّا

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تكشف فعاليات دبي في الفترة المقبلة عن مجموعة مذهلة من الحفلات الموسيقية الحية والعروض الكوميدية المضحكة، مع توقع قدوم عدد من أبرز الشخصيات في عالم الغناء والترفيه من مختلف أنحاء المعمورة، ليقدموا أبرز أعمالهم في دبي التي باتت عنواناً للترفيه والإبداع العالمي، ما يضفي رونقاً للمشهد الفني والثقافي في المدينة.

ويكشف برنامج فعاليات «كوكا كولا أرينا» عن مجموعة من الأمسيات المذهلة التي تنتظر جمهور دبي، ليعيشوا أجواء مليئة بالمرح والترفيه.

ويحيي المغني فرحان أختر في الأول من سبتمبر المقبل، مع فرقته، حفلاً فنياً على مسرح «كوكا كولا أرينا»، ويعد أختر من الأسماء الكبيرة في المشهد الموسيقي الهندي، ويملك في رصيده العديد من الأغاني والأفلام الناجحة والجوائز الوطنية.

ويصل مغني الراب ومنتج التسجيلات الأذربيجاني جاه خلب، 3 سبتمبر المقبل، إلى مسرح «كوكا كولا أرينا»، لإقامة حفل غنائي، وفي حوزته العديد من الألبومات، وقد أدرجته مجلة فوربس كازاخستان في عامي 2015 و2016 على قائمة نجوم الترفيه والرياضة، وفازت إحدى أغنياته بجائزة «الغراموفون الذهبي» في موسكو. وتقدم المغنية الأشهر في الأفلام الهندية، أشا بوسلي، حفلاً في 8 سبتمبر المقبل.

وخلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من 8 عقود سجلت العديد من أغاني الأفلام والألبومات بلغات هندية مختلفة، وحازت على العديد من الجوائز، بالإضافة إلى ترشيحين لجائزة غرامي، وقد تم تكريمها في عام 2000 بأعلى جائزة هندية في مجال السينما.

وتشتهر بصوتها السوبرانو وتشمل أعمالها أيضاً الموسيقى الكلاسيكية الهندية التقليدية والأغاني الشعبية والعديد غيرها. وقد غنت بأكثر من 20 لغة هندية وأجنبية. ذكرت الفنانة في عام 2006، أنها سجلت أكثر من 12.000 أغنية في حياتها المهنية.

ومحبو الموسيقى أيضاً على موعد مع عرض يؤديه أربعة من المغنين الهنود المشهورين تحت عنوان «إندي فايبس»، من أبرزهم جاي شين، أول فنان آسيوي ينتزع المرتبة الأولى في قائمة بيلبورد للأغاني الـ100، حيث سيجتمع مع جوغي دي ومانج موسيك وراغاف في عرض مثير يقام 9 سبتمبر المقبل.

ويؤدي الكوميدي كابيل شارما عرضاً كوميدياً مضحكاً بلمسته الخاصة جالباً أسلوبه الذي يمتاز بتوقيته الممتاز ونوادره المضحكة، حيث ينتظره معجبون من جميع الأعمار 24 سبتمبر المقبل.

ويستضيف مسرح كوكا كولا أرينا أيضاً الكوميدي والكاتب والمعلق السياسي الساخر من جنوب أفريقيا، تريفر نواه، وذلك في الثالث من أكتوبر المقبل. وفاز نواه بالعديد من الجوائز وصنفته مجلة «تايم» في 2018 من أكثر 100 شخصية نفوذاً في العالم.

كما تحتضن كوكا كولا أرينا الفرقة الباكستانية الصوفية «جنون» 6 أكتوبر المقبل مع البومها «ازادي» الذي تم إطلاقه في 1997 وحاز على شهرة عالمية. وتحيي فرقة موسيقى الروك الأمريكية الشهيرة «ذا كيس» في 13 أكتوبر المقبل حفلاً فنياً تقدم خلاله ألبومها «أند أوف ذا رود»، وأثبتت الفرقة سبب كونها مقدمة العرض الحي الأكثر شهرة في موسيقى «الروك أند رول»، وباعت أكثر من 100 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم.

وتعود الفنانة الحائزة على جوائز نيها كاكار إلى مسرح كوكا كولا لتقدم حفلاً موسيقياً 22 أكتوبر المقبل. ويقدم نجم الكوميديا الإنجليزي، مايكل ماكنتاير، عرضاً في 13 يناير المقبل.

ويُعرف عن ماكنتاير باستضافته اثنين من أكثر البرامج الترفيهية نجاحاً، «ذا ويل» على «بي بي سي ون» و«مايكل ماكنتاير بيغ شو» الحائز على جائزة بافتا. ويُقال إن عروضه السابقة باعت أكثر من 4 ملايين تذكرة وحطمت شبابيك التذاكر في أنحاء العالم.