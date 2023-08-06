«فواصل الكتب».. جو إبداعي صيفي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أجواء من الإبداع، ولمسات من الفن، أضفتها ورشة «صناعة فواصل الكتب»، والتي تميزت بنجاحها في إطار فعاليات معسكر صيفنا سعادة المنظم من قبل الجامعة القاسمية، وذلك بعد أن طرحت عمادة شؤون الطلبة بالجامعة، العديد من البرامج والورش والدورات، مؤكدة أن صيف طلبة القاسمية، صيف استثنائي، لاسيما مع تنظيم هذه الورشة الممتعة والمثيرة.

برامج

وتعتبر هذه الورشة جزءاً من البرامج المتنوعة التي يقدمها معسكر (صيفنا سعادة) بالجامعة القاسمية، حيث تهدف إلى توفير بيئة تعليمية ممتعة ومحفزة وملهمة لطاقات وإبداعات الطالبات خلال فترة العطلة الصيفية. وتمثل هذه الورشة فرصة للاستمتاع بتجارب تعليمية فريدة وتطوير مهاراتهن بشكل إبداعي.

هدفت ورشة «صناعة فواصل الكتب» إلى تعزيز الإبداع والمهارات اليدوية لدى الطالبات، وتقديم فرصة لهن لاستكشاف جوانب مختلفة من عالم الفن والتصميم. تخصصت الورشة في مجالاتها التدريبية، بإعادة تدوير الورق وصناعة فواصل الكتب، لتتعلم الطالبات مهارة التصميم والإخراج ومن ثم القص والتغليف الحراري، لتستخدم كفواصل للكتب التي تقرؤها الطالبات مستقبلاً.

التزام

واكتسبت الطالبات المشاركات مهارات كيفية إنشاء فواصل فريدة وجذابة تضيف لمسة فنية إلى كتبهن المفضلة وأكدت أحلام بن جرش مساعد مدير الجامعة لشؤون الطالبات بالجامعة القاسمية المشرف العام على المعسكر الصيفي على أهمية الورشة بقولها: «إن إقامة ورشة «صناعة فواصل الكتب» ضمن معسكر صيفنا سعادة تأتي في إطار التزام الجامعة القاسمية بتقديم تجارب تعليمية وترفيهية مميزة للطالبات، فنحن نؤمن بأهمية تعزيز الإبداع والمهارات اليدوية، وهذه الورشة تعكس جهودنا في تحقيق ذلك».

وأشارت إلى أن هذه الدورة من الدورات التي علمت الطالبات مهارات عدة ومنها كيفية الاستفادة من الورق الهالك بطريقة سليمة ومفيدة بدلاً من اتباع الطرق التي تؤدي إلى تلوث البيئة.