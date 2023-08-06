«عطر الريحان» في النادي الثقافي العربي

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة أمسية شعرية بعنوان «عطر الريحان» استضاف فيها كلاً من: الشاعر فاتح البيوش صاحب ديوان «الحبق المحزون» والشاعرة وِراد خضر صاحبة ديوان «بيت القصيد»، وأدارتها الإعلامية ماريا محيي الدين طرموش التي قالت عن فاتح البيوش إنه شاعر متمكن من ناصية العبارة ينكّه القصيدة بكل معطرات الأرض، من الريحان إلى الياسمين والتين والزيتون، وحتى الحبق الحزين، وشارك في العديد من المحافل الشعرية ووصل إلى مركز متقدم من مسابقة أمير الشعراء في موسمها السادس.. له مجموعة شعرية «الحبق المحزون» – «عصا الأسئلة».

هندسة القصيدة

والبيوش شاعر مصور يلتقط عناصر صورته بحذق وينسجها بألوان وروائح العطر الجميل، وينفث فيها من روح المتصوف العاشق. أما وِراد خضر فقالت عنها إنها شاعرة وروائية تهندس القصيدة لتعيد بطريقتها المتفرّدة بناءها، لها ثلاثة إصدارات: روايتان بعنوان «جواز سفر» – «العزيزة» وديوان بعنوان «بيت القصيد»، ومن كفيها تنثر قصائد من نور تفتح الأبواب البهية على مصراعي البوح الشفاف، وتسافر بكلماتها من مرافئ الوجدان إلى أبعد من البحار السبعة، وتعود بعد رحلتها إلى شطآن الروح لتسكن في القلوب، ويمتلئ شعرها بالتفصيلات العذبة، حيث تستحضر الينابيع الأولى وخزان الطفولة، وصولاً إلى المشهد الأنثوي الفاره بنضوجه الشعري، وخاصة حينما يمتزج بمشاعر الأمومة التي تتدفق حناناً.