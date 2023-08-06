معمار دبي.. روح الأصالة ورونق الحداثة

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

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تعتبر إمارة دبي واحدة من أبرز المدن العالمية التي تجمع بين العراقة التاريخية والتطور الحديث. وتعكس العمارة في دبي هويتها المحلية بطريقة متناغمة مع العالمية، ما يجعلها تتميز بطابعها التراثي الحضاري الفريد كونها ترتكز على الابتكار المعماري، والاستدامة البيئية، إلى جانب المحافظة على التراث الثقافي والتقاليد العربية والإسلامية في المنطقة، إضافة إلى تصاميمها الفريدة، ما يجعل المباني في دبي لوحة جمالية تتناغم فيها الأصالة مع الحداثة.

تناغم حضاري

ويقول المهندس رشاد بوخش، رئيس مجلس إدارة جمعية التراث العمراني في دبي لـ«البيان»: تعكس العمارة في دبي هويتها المحلية والعالمية بتوازن متناغم بين الحداثة والتراث. تعكف المدينة على تطوير مشاريع معمارية مبتكرة ومستدامة، في حين تحافظ على التراث الثقافي وتعززه. هذا الجمع بين العناصر المختلفة والمتميزة في المباني يجعل دبي وجهة عالمية فريدة، وذلك تحت مفهوم العمارة المثالية والتي تراعي الحداثة والتميز وتستخدم تصاميم حديثة ومفردات وعناصر متميزة، وتمثل الهوية الوطنية من حيث استخدام عناصر العمارة التقليدية وتتوافق مع العادات والتقاليد، وتتلاءم وتتناسق مع بيئة ومناخ المنطقة.

قانون الواجهات

ويضيف بوخش: تُعدُّ إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي، إدارةً شاملةً تُدير جميع جوانب الحفاظ على التراث العمراني والآثار في إمارة دبي. من خلال تخطيط وتصميم المشاريع، وفقاً لمعايير الصيانة الدولية، عبر مختلف الأساليب المعتمدة لترميم وإعادة تأهيل وبناء وصيانة المباني التاريخية.

ويتابع: حافظت إمارة دبي على هويتها المعمارية التراثية والطابع المعماري العربي الإسلامي من خلال جهود بلدية دبي لصيانة المعالم والأماكن التاريخية وإعادة توظيفها في الحياة المعاصرة، وذلك عبر قانون المباني الحديثة بواجهات تراثية والتي تقع ضمن المناطق التاريخية، وذلك بغرض الحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة وما حولها في منطقة الشندغة والراس وكذلك الفهيدي، إلى جانب حضور تلك الواجهات في مناطق معاصرة أخرى كما في منطقة الجميرا والجداف التي تستند في تصاميمها على الزخارف التقليدية والأنماط التراثية، ولقد تم جمع أكثر من 900 شكل للزخارف التراثية ضمن كتاب أصدرته إدارة التراث العمراني ببلدية دبي تحت عنوان «عناصر العمارة التقليدية في دبي: الكتاب المرجعي».

ثقافة معاصرة

ومن جانبه أكد الفنان والنحات الإماراتي مطر بن لاحج، أن الهوية الثقافية من أهم الجوانب التي تميّز أمة عن أخرى لأن الثقافة السائدة في مجتمع ما هي إلا امتداداً للإرث الحضاري والثقافي للأمة تناقله الأبناء من أجدادهم ممزوجاً بخبراتهم ومن ثم قاموا بتطويره وفق معطيات عصرهم الحالي.

وأضاف: يتميز الابتكار المعماري في دبي بمجموعة متنوعة من الأبراج السحابية والمشاريع الضخمة التي تعكس الطموح والتطور السريع للمدينة، والذي يتميز بتصميمه الفريد والمستوحى من الثقافة العربية التقليدية، كما تحظى المدينة أيضاً بالعديد من المشاريع التراثية التي تعزز التراث الثقافي للمنطقة، وتشمل هذه المشاريع استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات البناء الخضراء، ما يعكس الالتزام بالحفاظ على البيئة وجعل دبي مدينة مستدامة.

عناصر التصميم

ويضيف بن لاحج: إن تأكيد الهوية الثقافية العربية يكمن في الحرص على تضمين عناصر التراث الحضاري والفني بالتصاميم وفق قواعد ومبادئ الأسلوب التصميمي المستخدم، وذلك من خلال عناصر التراث الفني المتجذرة في أعماق إرثنا الحضاري.