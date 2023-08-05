«الثقافة والشباب» تطلق برنامج منح الثقافة والإبداع

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» والذي يعزز التزام الدولة دعم وتنمية واستدامة قطاعاتها الثقافية والإبداعية، والاستفادة من فرص الاستثمار في المبدعين الذين يؤدون دوراً أساسياً في الجهود الوطنية لأجل بناء اقتصاد إبداعي مستدام لأجيال المستقبل.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم للمبدعين الإماراتيين لتحفيز مشروعاتهم وتنمية قدراتهم عبر تعزيز الإنتاج الثقافي والإبداعي، إضافة إلى إبراز مكانة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية داخل وخارج الدولة. وسيتم فتح باب التسجيل واستقبال الطلبات للبرنامج رسمياً ابتداءً من 3 أغسطس من سنة 2023.

أثر

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «يمثل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، خطوة متقدمة نحو مزيد من الدعم لتنمية مهارات وقدرات المبدعين الإماراتيين، وتحفيز إنتاجاتهم ونشر أعمالهم محلياً وعالمياً، كما يجسد رؤية الوزارة واستراتيجيتها الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، عبر زيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ورفع قيمة المنتج الثقافي والإبداعي، عن طريق الدعم الذي سيسهم في تغطية تكاليف الإنتاج وتحويل أفكار المبدعين إلى واقع ملموس».

وأضاف معاليه: «يهمنا في وزارة الثقافة والشباب، وانسجاماً مع رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة، أن نحقق مستهدفاتنا الاستراتيجية في النمو المستدام لقطاع الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية».

ويركز برنامج المنح الجديد على تمويل المشروعات والفرص، ضمن سبعة مجالات رئيسة: التأليف والنشر، والموسيقى، والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو، والتراث الثقافي.

وعبر هذا الدعم، سيحظى المبدعون بفرصة التعريف بأعمالهم بشكل أكبر لدى الجمهور المحلي والعالمي، سعياً لإبراز المنتج الثقافي المتنوع والغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تمويل

فئات البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، هي:

منحة الإبداع والإنتاج (تصل إلى 100,000 درهم ):

تم تصميم هذه المنحة لتمويل إنتاج أعمال فنية وإبداعية أصيلة ومبتكرة عبر وسائل مختلفة، مثل الأفلام، والموسيقى، والعروض، وألعاب الفيديو. وتدعم المنحة المشروعات التي تظهر التميز الفني، والجاذبية الإبداعية، والتفرد.

منحة التوزيع والمشاركات المحلية (تصل إلى 80,000 درهم ):

تهدف المنحة إلى تغطية تكاليف توزيع وترويج ونشر المشروعات الإبداعية، لزيادة إبراز الأعمال الفنية المنتجة محلياً وخلق فرص للمجتمع الإبداعي، كما تشجع المنحة المبدعين على المشاركة في الفرص والفعاليات المحلية عبر تغطية تكاليف المشاركة ذات الصلة.

منحة تنمية المهارات (تصل إلى 50,000 درهم ):

تهدف هذه المنحة إلى دعم النمو المهني للمبدعين وتعزيز مهاراتهم عبر تغطية رسوم البرامج المهنية قصيرة الأجل مثل الدورات المعتمدة والدبلومات المهنية والإقامات والتدريب المهني، إضافة إلى الندوات التي ستدعم التطوير المهني للإبداع في المؤسسات الأكاديمية أو المنظمات المعترف بها عالمياً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

منحة السفر والتنقل الدولي (تصل إلى 50,000 درهم ):

تشجع هذه المنحة المبدعين في المجالات الثقافية والإبداعية على المشاركة في المهرجانات، والمعارض والفعاليات الدولية لزيادة فرص حضورهم في المحافل الدولية لتمثيل الدولة.

ودعت وزارة الثقافة والشباب المبدعين الإماراتيين المهتمين بالمشاركة في البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع إلى تقديم طلباتهم عبر موقع الوزارة ابتداءً من 3 أغسطس الجاري ولغاية 31 منه.