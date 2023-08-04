الوحل يفسد أجواء مهرجان «هيفي ميتال» في ألمانيا

المصدر: (برلين - د ب أ)

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انطلق مهرجان موسيقى الـ«هيفي ميتال» في قرية فاكن الألمانية أول من أمس وسط حضور أقل من المعتاد بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة والوحل والاختناقات المرورية. وبحسب تقديرات الشرطة، وصل نحو 50 ألف مشاهد فقط، من الـ85 ألفاً المتوقع حضورهم، إلى الأرض الزراعية شمالي ألمانيا.

واضطر العديد من المعجبين إلى التراجع ومغادرة المكان. وكان ذلك بسبب إعلان المنظمين عن إيقاف كامل لإدخال الزوار بعدما حولت الأمطار الأرض وطرق الدخول إلى مستنقع وحل قد يكون غير آمن، مما أحبط محبي موسيقى الميتال الذين توجهوا إلى النسخة الـ32 من مهرجات «فاكن أوبن إير» السنوي.