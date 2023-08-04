أنشطة وورش عمل لتعلّم الإسبانية واليابانية في «بيت الحكمة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن «بيت الحكمة» تنظيم دورات تدريبية مميزة، موفراً للمشاركين فرصة تعلّم اللغتين الإسبانية واليابانية، والتعرّف إلى ثقافة الشعوب وتراثها الغني عبر مجموعة متكاملة من الأنشطة وورش العمل والجلسات التفاعلية والعروض الحيّة، بما يسهم في نشر المعرفة ويشجع التواصل والحوار الحضاري.

وتبدأ الدورة المخصصة للمبتدئين بعنوان «الحكمة بالإسبانية» اعتباراً من يوم غد إلى غاية 30 سبتمبر، بينما تنطلق الثانية بعنوان «الحكمة باليابانية» للمستوى المتوسط في الفترة من بعد غدٍ حتى 01 أكتوبر المقبل.

وفي هذا السياق قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة»: «نؤمن أن للّغة دوراً حيوياً في تشجيع التفاهم والتعاطف وتعزيز مفهوم المواطن العالمي في نفوس الأجيال القادمة، لذا صمّمنا هاتين المبادرتين بهدف تزويد الشباب بالأدوات الأساسية لتعزيز التبادل الفعال وتشجيع الحوار وتسهيل التفاهم بين الثقافات، بما يمكّنهم من بناء جسور من التواصل تؤسس لهم رسم ملامح المستقبل والاستفادة من التنوع الثقافي وتقدير الاختلاف، في مسعى من»بيت الحكمة«إلى إثراء وعي الشباب وتزويدهم بالمعارف التي يختزنها العالم».

بيئة غنية

وبمشاركة خاصة من السفارة الإسبانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُخصّص دورة تعليم اللغة الإسبانية للمبتدئين لمجموعتين؛ وهما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 07 - 14 عاماً والشباب الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً، وتستمر الدورة 9 أسابيع، حتى 30 سبتمبر، وتتوزع على دروس أسبوعية تقام أيام السبت من كل أسبوع، حيث توفّر للمشاركين بيئة تعليمية غنية، لتعلم مبادئ اللغة الإسبانية، التي تعد من أكثر اللغات استخداماً في العالم، فضلاً عن التعرّف على أبرز الدول التي تتخذ الإسبانية لغةً رسمية.