ورشة السينوغرافيا في كلباء تختتم فعالياتها

المصدر: (الشارقة - البيان)

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اختتمت، مساء أول من أمس، فعاليات ورشة السينوغرافيا بالمركز الثقافي في مدينة كلباء، بنسختها العاشرة من دورة «عناصر العرض المسرحي» التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة سنوياً.

واشتملت الفعاليات على ثلاث ورشات تدريبية، هدفها تمكين هواة المسرح من مبادئ وأساسيات إنجاز العروض المسرحية، وذلك قبل مشاركتهم في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظم دورته العاشرة خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر المقبل. وعرض المشاركون في الورشة، مجسمات ديكورية صغيرة، صنعت من مواد بينها الكرتون وأغصان الشجر والأقمشة والأوراق، وأضيئت بأجهزة إنارة صغيرة.