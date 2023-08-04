مدحت العدل يعود إلى التأليف السينمائي

المصدر: القاهرة - عزة عبد الحميد

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عاد الكاتب والسيناريست مدحت العدل للتأليف السينمائي مرة أخرى، من خلال فيلم «عالزيرو»، الذي تم طرحه منذ أيام عدة في دور العرض، والفيلم من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، جومانا مراد، ومن إخراج ماندو العدل.

وقال مدحت العدل: أنا عدت إلى السينما من خلال فيلم «عالزيرو»؛ حيث أرى أن شخصية البطل تشبه الأبطال العاديين. وقال العدل لـ«البيان»: إن موافقتي على مشاركة محمد رمضان في الفيلم، بعد رفضي لمشاركته في مسلسل «نسر الصعيد» من قبل، جاء لعدم رغبتي التغيير في السيناريو، الذي أقوم بكتابته، وهو ما حدث في فيلم «عالزيرو».

وعن أعماله المقبلة قال مدحت العدل إنه يقوم للإعداد للجزء الثاني من فيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية.