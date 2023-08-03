إصدار جديد من «أبوظبي للغة العربية»

المصدر: دبي - البيان

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أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «مجمع الابتكار: المدن والتقنية والاقتصاد الجديد» للكاتب شارون زوكين، الذي نقله إلى العربية الدكتور محمد زياد كبة، وذلك ضمن مشروع «كلمة» للترجمة التابع للمركز.

يُسلّط الكتاب الضوء على عالم البرمجة واختراع الأنظمة والتطبيقات، كما يتناول علماء الاجتماع وخبراء الأعمال ممن يدرسون الابتكار على الشبكات الاجتماعية غير الرسمية بين المنظمات التي تؤدّي في النهاية إلى تصميم منتجات وأفكار قابلة للتسويق، مع الإضاءة على الدور الحاسم «للمواهب التقنية» التي ترغب في العيش والعمل في المدن.

ويتناول كل فصل في الكتاب مساحة إنتاجٍ تُسَنّ فيها الأعراف الاقتصادية والمبادئ الثقافية، وتطبَّق وتوضع في مكانها الصحيح بشكل جذّاب. فيتطوَّر مجمَّع الابتكار بأكمله من خلال هذه المساحات، بما في ذلك بناء المباني والمناطق والمدينة بأكملها من حيث الحجم والشكل والمعنى.

وقد لا يكون القارئ على دراية بالأماكن التي يستعرضها الكتاب، لكن من المهم التعرّف عليها لأنها تخلق رواية مكانية وخيالية واجتماعية تشكِّل الطريقة التي يرى بها بناة مجمَّع الابتكار العالم.