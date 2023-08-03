دار الشعر بمراكش ترسو على «شواطئ الشعر»

المصدر: طانطان - البيان

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تنظم دار الشعر بمراكش بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة جهة كلميم واد نون والسلطات المحلية بالوطية، الدورة الرابعة لتظاهرة «شواطئ الشعر» وذلك أيام: من الرابع من أغسطس الجاري وحتى السادس منه بشاطئ الوطية (طانطان). وتستضيف ثلة من الشعراء والنقاد والفنانين، الى جانب تنظيم فقرة تجارب شعرية ونقدية خصص موضوعها لمحور «الشاعر واللغة» احتفاءً بتجربة الناقد والباحث الدكتور اسليمة أمرز. وتندرج هذه التظاهرة الشعرية الكبرى، ضمن انفتاح دار الشعر في مراكش على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية.

وتحفل هذه التظاهرة بتنظيم أماسي شعرية، وتقديم فقرات موسيقية متنوعة، إلى جانب تخصيص فقرة تجارب شعرية لموضوع: «الشاعر واللغة» ضمن سؤال إشكالي، يحاول أن يلامس علاقة الشعر بلغاته ضمن أسئلة التنوع الثقافي والتعدد اللغوي الذي يشهده المغرب. وستشهد الفعاليات كل ليلة على الساعة الثامنة ليلاً، تنظيم لقاءات وأماسي شعرية وفقرات موسيقية ومعرض تشكيلي، إلى جانب تنظيم ورشات الشعر والمسرح والقراءة والإلقاء والحكاية الشعبية موجهة للأطفال واليافعين، كما ينفتح فضاء القراءة العمومية لمكتبة دار الشعر بمراكش أمام عموم المصطافين والجمهور.